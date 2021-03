Ambitie brak Mir op in podiumstrijd GP Qatar

De MotoGP-wereldkampioen schatte de laatste bocht in de laatste ronde verkeerd in en schoot iets te ver door. Daardoor werd hij nog net gepasseerd door de Ducati’s. Mir kende verder een lastig weekend, waarin het gevoel met de GSX-RR niet heel positief was. Vrijdag was Mir naar eigen zeggen ‘erg boos’, maar tijdens de race vond hij het gevoel terug. De vierde plaats was het resultaat.

“Het was een positieve race voor mij”, concludeerde Mir na afloop. “Het goede gevoel kwam laat terug, maar het was er. Dat is het belangrijkste winstpunt van deze race. Ik ben rustig aan de wedstrijd begonnen om aan het eind van de race te kunnen pushen, de drop van de banden is hier vrij groot en ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te managen. Over het algemeen was het positief. Ik ben blij en we krijgen hier nog een kans.”

Mir zei achteraf dat het beter was geweest om achter Zarco te blijven zitten in de run naar de laatste bocht. Dan zou de slipstream hem kunnen helpen om de derde plaats te verdedigen ten opzichte van Bagnaia. “Het was niet heel handig om Zarco te passeren, ik had de slipstream op het rechte stuk goed kunnen gebruiken om de derde plaats over de streep te trekken”, reageerde Mir op een vraag van Motorsport.com. “Ik pakte Zarco in de laatste sector en dacht dat de tweede plaats mogelijk was, maar met twee ‘boze’ Ducati’s achter me werd het lastig. Ik zag de finish naderen, maar voelde dat die raketten me inhaalden. Dat was frustrerend, maar ik heb alles gegeven.”

Bagnaia en Zarco kregen die kans omdat Mir in de laatste bocht te wijd ging. De wereldkampioen wilde niet zeggen dat hij een fout maakte. “Het is waar dat ik een beetje te diep ging in de bocht, maar normaal kun je wel meer snelheid meenemen door de bocht. Het was deze keer niet genoeg, maar onze motor deed het prima.”

Teamgenoot Alex Rins vergat bij de start van de Qatarese GP de launch control in te schakelen en verloor terrein. Door de inhaalrace die volgde waren zijn banden al vroeg naar de vaantjes. Rins werd uiteindelijk zesde.