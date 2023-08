Mir overwoog dit jaar afscheid te nemen van de MotoGP

In 2020 kroonde Joan Mir zich op de Suzuki tot wereldkampioen MotoGP. Na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP maakte Mir de overstap naar Repsol Honda, waar hij naast Marc Marquez kwam te rijden. Het seizoen is voorlopig echter dramatisch te noemen voor zowel Mir als Marquez. Mir heeft slechts vijf punten weten te scoren en heeft sinds de openingsrace in Portugal de finishvlag niet meer gezien. In die race kwam de Spanjaard als elfde over de meet.

Het seizoen van Mir wordt sindsdien gekenmerkt door crashes en blessureleed. Hij heeft de races in Argentinië, Italië, Duitsland en Nederland moeten overslaan vanwege blessures. In een interview met het Spaanse DAZN stelde Mir onlangs dat hij dacht aan een afscheid van de MotoGP. In Oostenrijk gaat hij daar verder op in. "Ik zit in een moeilijke periode", zegt Mir. "Op dit moment accepteer ik de situatie waarin ik me bevind. Voorheen wilde ik het niet accepteren. Mentaal is dat nog lastiger omdat je één ding wil. Als je dat niet kan krijgen, is het moeilijk te accepteren."

"Nu accepteer ik het", vervolgt Mir. "Ik weet dat ik me in deze situatie bevind en dat ik het tij wil keren. Het is waar dat ik op een gegeven moment serieus aan stoppen dacht, maar niet omdat ik naar een andere motor wilde overstappen. Ik wilde stoppen omdat ik mentaal ingestort was. Nu bevind ik me niet meer in die situatie. Nu bevind ik me in een andere situatie." Mir is ervan overtuigd dat hij er 'enorm veel spijt' van zou hebben als hij nu zou stoppen. "Je zegt 'ik wil stoppen', omdat het soms gebeurt dat je het niet naar je zin hebt met je werk, je hebt wat discussies met mensen, je hebt een slechte maand en je wil gewoon stoppen. Maar je zegt dan ook: 'als ik nu wegga, zal ik er later spijt van hebben.' Ik bevond me in die situatie, maar toen bedacht ik me dat ik het wilde blijven proberen."

Mir haalt aan dat hij in 2019 met diezelfde gedachte speelde toen hij een zware crash had tijdens de post-race test op Brno. Maar toen verdwenen die gedachten snel. "Toen ik in mijn eerste jaar een zware blessure had opgelopen op Brno", antwoordt Mir, gevraagd of hij eerder dacht aan stoppen met de MotoGP. "Als je zo'n slechte tijd hebt na zo'n zware crash, vraag je jezelf veel dingen af, of het het wel waard is. Dat gebeurde destijds ook. Maar binnen een dag was ik weer terug."