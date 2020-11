Mir gaat voor overwinning: "Maar heb nu het meeste te verliezen"

Mir heeft een voorsprong van veertien punten met nog drie races te gaan. Hij kwalificeerde zich zaterdag als vijfde voor de eerste van die drie races. Met name de Yamaha-coureurs stelden zaterdag teleur. Fabio Quartararo is nog altijd zijn grootste concurrent in het kampioenschap, maar kwam zaterdag niet verder dan de elfde plaats. Maverick Viñales start vanuit de pits. Franco Morbidelli begint als negende aan de race. Teamgenoot Alex Rins scoorde daarentegen een tweede plaats in de kwalificatie. Het is dit weekend amper droog geweest in Valencia. Zondag lijkt het wel droog te blijven en dus hebben de teams zeer beperkte data over het gedrag van de banden en het verfijnen van de afstelling.

“Ik weet dat ik de rijder ben die het meeste kan verliezen en dat is normaal”, aldus Mir. “Ik denk dat je moet ontdekken hoe je leider moet zijn, dat kun je alleen leren als je in deze positie zit. Het is heel belangrijk om er verder niet te veel aan te denken. Er kan veel gebeuren in twee races, misschien sta ik dan niet eens meer in de top-vijf. Het is zeker nog niet klaar dit jaar. Ik moet zo goed mogelijk blijven presteren, ik ben goed in vorm en maak me niet druk om de anderen. Ik rijd mijn eigen seizoen en dan zullen we in de laatste race de balans opmaken.”

Doordat het nog amper droog is geweest in Valencia wordt de warm-up van zondag een behoorlijk belangrijke krachtmeting. Mir hoopt dat hij zich goed aan kan passen op de omstandigheden, maar geeft toe dat elke coureur ‘een beetje geluk’ moet hebben om een goede afstelling te vinden. “Normaal gesproken zijn deze omstandigheden redelijk goed voor me, ik kan me goed aanpassen en snel wennen aan de motor”, vervolgde hij. “Niet alleen de rijder moet geluk hebben, ook de afstelling is een gokje. Op sommige circuits werkt de motor meteen en hoef je niets te veranderen. Op andere banen worstel je meer, dan moet je de motor bijstellen om snelheid te vinden. De tegenstanders starten verder naar achteren, dat is positief. Elke race is nu nog belangrijker dan de vorige, het is belangrijk om door te gaan en te presteren, we moeten podiums blijven scoren en een poging doen om te winnen. Een aantal concurrenten kan ook het podium halen, maar niet allemaal en dat is belangrijk.”

Mir benadrukte nog maar eens dat hij geen druk voelt: “Druk is wat mensen voelen als ze hun huur niet kunnen betalen. Als ik de titel win is dat goed, maar lukt het niet is dat ook goed.”