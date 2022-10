De wereldkampioen van 2020 reed in de top-zes in de openingsfase van de MotoGP-race in Sepang, maar toen verloor hij ineens snelheid. Met nog 3 ronden te gaan schoot Joan Mir van de baan in bocht 1 en viel hij terug naar de negentiende plaats. Later gaf de Spanjaard aan dat hij geen kracht meer in zijn rechterarm had.

Mir vertelde dat hij last had van arm pump, wat medisch ook bekend staat als het compartimentsyndroom in de onderarm. Het kwam als een verrassing omdat hij er nooit last van heeft, maar hij overweegt nu een operatie in de winter voordat hij overstapt naar Honda voor het volgende seizoen. “Het lijkt erop alsof ik last had van arm pump”, zei Mir na de race in Maleisië. In de vorige seizoenen was dit een baan waarop je het normaal wel een beetje krijgt, maar niet zo erg als dit. Ik begreep niks van de druk die ik gaf en verloor alle kracht in mijn rechterarm. Dat is wat er gebeurde. Het is jammer omdat het team het fantastisch deed en de motor sterk was. Tijdens de race voelde ik mijn achterband niet slechter worden. Ik had wel ergens last van, maar niet heel veel. Voor een deel ben ik blij omdat we potentieel sterk waren aan het begin van de race, maar deze dingen kun je niet controleren.”

Onverwachts probleem

De Spanjaard had niet verwacht dat dit probleem zo op zou steken. “Wat me verdrietig maakt, is dat ik het niet zag aankomen. Normaal klaag ik altijd over mijn rug of mijn nek, maar nooit over mijn arm. Ik wil graag de dokter spreken om te voorkomen dat dit weer gebeurt, dat mag niet zo zijn. Het kan geen reden zijn om een weekend zo te eindigen. Ik denk dat een operatie een goede optie kan zijn. Het was denk ik ook een optelsom van meerdere factoren.”

Mir vertelde dat hij overwoog uit te vallen vanwege zijn opgepompte arm, maar hij wilde de race per se uitrijden. “Het probleem kwam ongeveer halverwege de race opzetten. De laatste tien ronden waren echt een uitdaging. Ik was niet in staat om de voorrem goed te gebruiken. Er was een moment waarop ik bijna dacht om te stoppen, want het had niet echt zin om zo te rijden. Maar ik wilde finishen.”