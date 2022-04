Het verdedigen van de titel was voor Joan Mir afgelopen seizoen een flinke opgave. Door gebrek aan ontwikkeling van de GSX-RR kwam de Spaanse coureur niet verder dan de derde stek in de eindstand. Mir wist tevens geen enkele overwinning te behalen in 2021, al mocht hij dat jaar wel een aantal keer het podium betreden. Dat is de Suzuki-coureur dit seizoen nog niet gelukt, dit in tegenstelling tot Alex Rins. Zijn ploegmaat mocht dit jaar al twee keer het ereschavot bezoeken en is tot dusver elke race in de top-zes gefinisht. Hij is slechts vijftien punten van WK-leider Enea Bastianini verwijderd en bezet de tweede positie in het kampioenschap. Mir staat momenteel vierde in de stand.

In Qatar kampte Mir met een gebrek aan grip aan de achterzijde, maar volgens de Spanjaard is er nu een stijgende lijn bij Suzuki. Hij stelt dat de Grands Prix steeds meer op 2020 beginnen te lijken, in dat jaar won Mir de titel. "Ik denk dat we in Europa datgene vinden wat we vooralsnog gemist hebben. In Argentinië reden we een sterke race, net als in de nattige omstandigheden van Indonesië", vertelt Mir. "In Qatar miste ik iets, maar na die race begon ik me stuk bij beetje beter te voelen. We beginnen de wedstrijden nu te rijden zoals ik in 2020 deed. We proberen 100 procent uit het potentieel van onze machine te halen. Ik wil vooral zo doorgaan. Ik denk dat als we ons zo blijven focussen en straks weer een stapje zetten, we uiteindelijk in een positie komen waarin we weer kunnen strijden om de hogere plaatsen."

Vorig weekend reed de MotoGP op COTA in Austin, maar Mir vond en vindt het geen prettige baan. "Ik weet dat negatieve opmerkingen niet echt helpen, maar deze baan is anders dan anderen. Ik hou er niet van om er te rijden. Daardoor lever je wel wat in qua tempo", vervolgt hij. "Om uiteindelijk als vierde te finishen, is dan ook geweldig. Het betekent dat we een goede stap naar voren hebben gezet. We moesten van achteren komen, maar de slotfase van de race verliep positief. Ik had een goed gevoel en begon steeds meer mensen in te halen. Ik ben blij met hoe het tot dusver gaat, al blijft de vierde plek wel een positie waar je niet wilt finishen, dan liever derde of vijfde", besluit Mir, die dus nipt het podium misliep.