Mir: “Praat met Suzuki, maar heb ook andere opties"

Na het vastleggen van Maverick Viñales en Fabio Quartararo zijn de jonge talenten uit de Suzuki-formatie de volgende hoofdrolspelers in de rijdersmarkt voor 2020. Alex Rins voert al enige tijd gesprekken over contractverlenging met Suzuki, eerder deze week kon Motorsport.com melden dat gesprekken de laatste fase bereikt hebben. Wat betreft Mir zijn de gesprekken ook opgestart. Hoewel de coureur uit Palma verschillende opties heeft, ligt de bal wat hem betreft bij Suzuki. Tot die tijd zal hij de verschillende opties onderzoeken. Naar verluidt staat de Spanjaard onder meer in de belangstelling bij Ducati.

“We zijn aan het praten, maar er is nog geen beslissing genomen”, zei Mir tijdens de teampresentatie van Suzuki. “Onze prioriteit is om bij elkaar te blijven. Er is nog niet getekend. We hebben ook andere opties, we zullen alles bekijken en dan kiezen voor de beste oplossing. Het is onze prioriteit om [bij Suzuki] te blijven, maar het is nu aan hen.”

Mir begint in 2020 aan zijn tweede seizoen in de MotoGP nadat hij gedurende zijn debuutjaar flink wat voor de kiezen kreeg. Hij wisselde sterke resultaten af met een flinke crash tijdens de in-season test in Brno. Daarbij raakte de coureur geblesseerd en reed hij in de tweede helft van het jaar met ademhalingsproblemen. “Ik heb alles gedaan wat ik kon, misschien wel meer”, aldus Mir. “Het eerste jaar van een debutant is heel moeilijk, je moet echt een stier zijn in de MotoGP. Voor mij is het goed om hier te testen en te zien hoe mijn longen hersteld zijn. Ik ben nu weer 100 procent, als je een tijdje in het ziekenhuis moet blijven komt dat je fitheid niet ten goede.”

Met medewerking van Carlos Guil Iglesias