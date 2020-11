Mir onbesloten over startnummer voor 2021, Suzuki wil graag #1

Het is de laatste jaren een zeldzaamheid dat een wereldkampioen met het startnummer #1 in actie is gekomen. Marc Marquez koos er bijvoorbeeld voor om gewoon met zijn reguliere startnummer #93 in actie te komen. Dit heeft in grote mate te maken met het commerciële belang van een startnummer. Het zijn tegenwoordig de logo’s van de coureurs die ook op alle merchandise gedrukt is. Jorge Lorenzo en Casey Stoner zijn de laatste coureurs die gebruikmaakten van het startnummer #1.

Joan Mir zou de volgende kunnen worden, maar de rijder heeft daar nog geen beslissing over genomen. “Davide [Brivio, Suzuki-teambaas] heeft tegen me gezegd dat hij graag zou willen dat ik met #1 zou gaan rijden, maar ik weet het nog niet”, zei Mir desgevraagd. “Ik ben met #36 al twee keer kampioen geworden en dat brengt mij geluk. De #1 is een mogelijkheid, als ik dat erop plak haal ik het er niet meer af, maar de #36 is belangrijk voor me.”

Dat startnummer nam Mir over van zijn oom, die een jaar of tien geleden nog even actief was in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap. Brivio ziet het zoals gezegd wel zitten dat Mir in 2021 zijn startnummer inruilt voor een gouden #1: “Het zou op de een of andere manier wel mooi en passend zijn, maar het is ook aan een rijder om daar een beslissing over te nemen. In moderne tijden is het nummer uitgegroeid tot een logo voor merchandising, er zit een heel zakelijk plan achter. Ik zou zeker graag willen dat hij er een jaar mee zou rijden, dat zou heel mooi zijn. Maar het is uiteindelijk aan Joan om een beslissing te nemen.