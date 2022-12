Mir: "Niets evenaart wat de MotoGP Suzuki heeft opgeleverd"

Suzuki kondigde na de Grand Prix van Spanje aan dat het aan het einde van het 2022-seizoen zou stoppen met de MotoGP, ondanks het feit dat het in eerste instantie tot en met 2026 zou doorgaan. De schokkende beslissing kwam voort uit financiële zorgen en veranderingen in de auto-industrie. Het nieuws kwam slechts één race nadat Alex Rins gedeeld eerste stond in het kampioenschap. Suzuki won na de aankondiging de Grand Prix van Australië en de slotrace in Valencia. Oud-MotoGP-kampioen Joan Mir verwacht dat het Japanse merk spijt gaat krijgen. Volgens de Spanjaard is de MotoGP voor zo'n "prachtig team" de perfecte marketingcampagne.

"Het was emotioneel om de laatste race van Suzuki zo te eindigen", zei Mir, die zesde werd in Valencia. "In Japan gaan ze er ongetwijfeld spijt van krijgen. Maar dergelijke beslissingen worden vaak met een bepaalde reden genomen. Ik wil Suzuki bedanken voor wat ze voor mij gedaan hebben. Ik had altijd een prachtig team om mij heen, dat altijd alles gaf. Er is geen betere reclame geweest. Wij hebben de MotoGP een bepaald beeld gegeven, met een prachtige motor en een prachtig team. Ik begrijp hun beslissing niet zo goed, maar ze zullen hun redenen hebben."

Rins respecteert de beslissing

Ploegmaat Alex Rins sloot het MotoGP-hoofdstuk voor Suzuki af met een klinkende overwinning op het circuit nabij de Iberische zee. De Spanjaard gaf het team daarmee een perfect einde. Zijn zege gaf tevens aan dat Suzuki nog altijd bij de betere teams hoort. Maakt het merk een verkeerde keuze? “Ik weet het niet. Elke keer als ik op de motor stap en op de baan kom, dan geef ik alles. Ik heb het goed gedaan voor Suzuki. We zijn competitief geweest, we hebben gewonnen, Joan heeft de wereldtitel gepakt. We hebben veel gedaan", aldus Rins. "Wat ze ons gezegd hebben is dat ze stoppen omdat ze andere plannen hebben voor het milieu. Ik respecteer de beslissing, het is niet eenvoudig. We hebben een competitief pakket, dit jaar hebben we met de motor een enorme stap gemaakt. Als we niemand inhaalden konden we de Ducati in ieder geval bijhouden. Maar het is hun beslissing, ik kan er niets over zeggen. Uiteindelijk hebben ze mij veel gegeven, ik heb zoveel mogelijk teruggegeven. Het is wat het is.”

Op de vraag welke invloed het besluit van Suzuki had op Rins, antwoordde hij: “Het heeft echt wel invloed op mij gehad. Om te racen zonder contract voor het volgende seizoen, dat was niet makkelijk. Ook de races waarin we andere rijders raakten, in Barcelona met de zware crash waar ik mijn hand brak. Niets ging goed op dat moment. Maar we hebben heel hard gewerkt om uiterst geconcentreerd te blijven, dat was niet makkelijk. Maar het lukte wel.”