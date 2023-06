Mir nog niet hersteld voor Nederlandse GP, Lecuona zijn vervanger

Tijdens de tweede vrije training van de Italiaanse GP crashte de kampioen van 2020. Mir hield er een gebroken pink aan over en miste zodoende afgelopen weekend al de race op de Sachsenring. In de hoop dat hij fit genoeg zou zijn werd er geen vervanger aangewezen, maar in Nederland is dat dus wel het geval. Iker Lecuona is op de officiële deelnemerslijst gezet. Lecuona is onderdeel van Honda’s Superbike-team en viel eerder tijdens de Spaanse GP ook al in voor Marc Marquez, toen hij op een zestiende plaats eindigde.

Voor Mir zal het de derde race op rij worden die hij vanaf de zijlijn moet toekijken. Naast Mugello en de Sachsenring miste hij ook de Argentijnse Grand Prix. De voormalig Suzuki-rijder scoorde slechts vijf punten in de vier races waarin hij wel meedeed en staat zodoende op een 22e plaats in het kampioenschap.

Ook Rins nog afwezig

LCR Honda-coureur Alex Rins zal de race in Assen ook aan zich voorbij moeten laten gaan, nadat hij zijn been brak tijdens de sprintrace in Italië. De Spanjaard viel in de vierde ronde, een moment dat niet werd opgepikt door de tv-camera’s. Rins was de hele tijd bij bewustzijn, maar in het medisch centrum werd duidelijk dat hij een gebroken been over had gehouden aan de crash. Rins wordt in Nederland vervangen door Honda-testrijder Stefan Bradl. Het wordt de derde race van de Duitser, nadat hij Marquez mocht vervangen in Austin en een wildcard kreeg om mee te doen in Jerez.

Marquez staat voorlopig op de deelnemerslijst voor dit weekend, maar Honda moet officieel nog bevestigen dat hij meedoet. De Spanjaard hield een kleine breuk over aan zijn hand na een vijftal crashes op de Sachsenring. Dit zag hem genoodzaakt om terug te trekken uit de hoofdrace. Hierdoor was er slechts één overgebleven Honda-coureur: Takaaki Nakagami. De Japanse motorcoureur eindigde op een veertiende plaats, maar gaf naderhand toe bang te zijn geworden van de crash van zijn collega Marquez.