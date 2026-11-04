MotoGP GP van Maleisië

Joan Mir: MotoGP-rivalen van Marc Marquez konden titeldruk niet aan

Marquez staat al lang bekend om zijn snelheid en mind games, maar zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn grote troeven geworden, volgens twee voormalige MotoGP-kampioenen

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 15:58

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir zegt dat Marc Marquez dichter bij de MotoGP-titel van 2026 komt doordat zijn titelrivalen zijn bezweken onder de druk die hij op hen legde. ​ De fabrieksrijder van Ducati heeft in de titelstrijd een opmerkelijke comeback gemaakt na een trage seizoensstart. Hij werkte een achterstand van 102 punten weg en krijgt tijdens de GP van Qatar van deze week zijn eerste matchpoint. ​ Hoewel de 33-jarige sinds zijn terugkeer na een operatie indrukwekkend in vorm is, heeft hij ook geprofiteerd van het feit dat Aprilia-rijders Marco Bezzecchi en Jorge Martin veel punten hebben laten liggen door fouten, crashes en hun eigen blessures. ​ De scherpe omslag in het titelbeeld heeft Aprilia onder de loep gelegd, aangezien de fabriek uit Noale vaak niet wist te profiteren van weekenden waarin het de sterkste motor had. ​ Honda-rijder Mir prees zijn voormalige Honda-teamgenoot Marquez om diens briljante reeks in 2026 en zei dat de Aprilia-rijders niet bestand waren tegen de eisen van zijn titelstrijd. ​ “Ik zie Marc volledig gefocust op wat hij moet doen, zonder fouten te maken”, zei de wereldkampioen van 2020. ​ “Persoonlijk denk ik dat de titel ruimschoots binnen zijn bereik ligt, omdat de anderen niet kunnen omgaan met de druk die hij op hen legt.”

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Fabio Quartararo, die een jaar na Mir het kampioenschap won, wees op Marquez' optreden tijdens de Grand Prix van Australië, waar Martin crashte terwijl hij in de sprint zijn landgenoot achtervolgde en zijn pols brak.

“Het is waar dat Marc nu super, supersterk is. Hij heeft in Australië heel goed en heel slim druk gezet”, zei hij na de sprintrace op Sepang. “Dus als hij zo doorgaat, is de titel natuurlijk voor hem.”

Ducati over Marquez' vastberadenheid

Zich bewust van zijn fysieke beperkingen na herhaaldelijke schade aan zijn rechterarm en schouder is Marquez dit jaar berekender geworden en doet hij al het mogelijke om zijn energie tijdens een raceweekend te sparen.

Die toegenomen vastberadenheid is ook zichtbaar in de manier waarop hij races benadert. Tijdens het weekend van de GP van Maleisië koos Marquez ervoor om in de sprint geen onnodige risico's te nemen vanwege de voortdurende dreiging van regen, zeker omdat Martin al door een blessure uit het weekend was verdwenen. Maar in een droge race over de volledige afstand op zondag ging hij in de aanval, pakte bij de start de leiding over van Alex Marquez en veroverde het maximale aantal beschikbare punten.

Ducati-general manager Gigi Dall'Igna prees dit aspect van Marquez' aanpak en zei dat de Spanjaard had laten zien dat hij zich kan inhouden wanneer dat nodig is.

“Op zaterdag koos hij ervoor om achter te blijven om minder risico's te nemen. Dat is iets wat volgens mij alleen de besten doen, omdat het niet normaal is dat een rijder risico's op zo'n manier kan minimaliseren. Voor veel andere mensen is het misschien normaal, maar rijders slagen er zelden in om zulke strategieën in de praktijk te brengen”, zei Dall'Igna.

“Op zondag reed hij een perfecte race. Een moeilijke race, waarin je de situatie moest managen maar daarbij ook snel moest zijn. En hij slaagde erin allebei te doen.”

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