MotoGP

Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

Joan Mir ziet dat de MotoGP-rijdersmarkt steeds eerder in beweging komt. Toch waarschuwt de Honda HRC-rijder voor de risico's die een snelle beslissing met zich meebrengt door de nieuwe reglementen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Groepsfoto MotoGP-coureurs   

Foto door: Media VR46

De rijdersmarkt voor het MotoGP-seizoen 2027 is al volop in beweging. Kort voor de wintertest in Sepang verlengde Marco Bezzecchi zijn contract bij Aprilia, waarmee het eerste puzzelstukje op zijn plek is gelegd. De verwachting is dat er in de aanloop naar de eerste race, de GP van Thailand op 1 maart, meer aankondigingen komen van contractverlengingen en transfers.

Zo heeft Motorsport.com al kunnen onthullen dat Fabio Quartararo Yamaha gaat verruilen voor Honda HRC, en dat Yamaha wil toeslaan met het aantrekken van Jorge Martín. Álex Márquez is op zijn beurt op weg naar het fabrieksteam van KTM, terwijl Pedro Acosta de nieuwe teamgenoot van Marc Márquez moet worden bij het fabrieksteam van Ducati.

Meer over de rijdersmarkt:

Feit is dat de rijdersmarkt steeds eerder in beweging lijkt te komen, en dus moeten de rijders die liever de kat uit de boom willen kijken, ook al in actie komen. Dat geldt ook voor Joan Mir. "De waarheid is dat je telkens steeds eerder begint te praten over nieuwe contracten. Er lijkt haast geen limiet te zijn. Nu lijkt het erop dat iemand al in november met teams begon te praten", stelt de Honda-rijder.

Mir weet echter ook dat een snelle beslissing riskant is, omdat de MotoGP-reglementen in 2027 op de schop gaan. "Dit betekent dat niemand kan afwachten, want je wil niet zonder zitje eindigen. Maar anderzijds wil ik eerst zien hoe het ervoor staat, voordat ik een beslissing neem. Als je niet wacht en een beetje overdrijft met deze procedure, dan neem je misschien een beslissing die niet de juiste is. Maar je moet het besluit wel nemen, want iedereen doet het in een vroeg stadium."

In een ideale wereld had Joan Mir zich nog niet bezig hoeven houden met de rijdersmarkt.

In een ideale wereld had Joan Mir zich nog niet bezig hoeven houden met de rijdersmarkt.

Foto door: Icon Sportswire via Getty Images

Zelf weet Mir nog niet wat hij wil doen met het oog op 2027. Een contractverlenging bij Honda HRC lijkt een mogelijkheid voor de wereldkampioen van 2020, die midden in een donkere periode naar de Japanse fabrikant kwam. Bij Honda heeft hij vorig jaar de flinke stap voorwaarts van dichtbij meegemaakt, wat in Japan en Maleisië heeft geleid tot zijn eerste podiumplaatsen sinds 2021.

Die successen smaken naar meer. "Vorig jaar zag je dat ik een podiumplaats als een kampioenschap vierde, want het smaakt anders als je goede resultaten scoort met Honda", zegt Mir. Gevraagd naar waarom hij voor zichzelf nog niet duidelijk heeft wat hij in de toekomst wil, benadrukt hij dat zijn focus vooralsnog op het MotoGP-seizoen 2026 ligt.

"Het is meer in de trant dat ik er nog niet over nadenk. Ik denk nog niet na over wat ik wil doen, maar juist aan zo goed mogelijk beginnen aan dit jaar", aldus Mir. "Tegelijkertijd is het zo dat we in actie moeten komen als de andere rijders deals sluiten. Dat is ook de realiteit. We zullen zien."

Meer van
Bjorn Smit

