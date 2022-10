Mir maakt MotoGP-rentree tijdens Grand Prix van Australië

Joan Mir smakte in de eerste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk tegen het asfalt en brak daarbij zijn rechterenkel. De coureur moest vijftien dagen rust houden en kwam daardoor niet aan de start in de Grand Prix van San Marino, maar wilde in Aragon een poging wagen om te rijden. Die terugkeer bleek nog te vroeg te komen, ondanks dat de MotoGP-artsen hem voor het weekend fit verklaarden. De coureur van Mallorca liet de volledige triple-header in Aragon, Motegi en Buriram aan zich voorbijgaan, maar denkt fit genoeg te zijn om op Phillip Island weer te starten.

“Het lijkt erop dat het beter wordt. Ik ben heel blij dat de artsen na de laatste check goed nieuws voor me hadden”, zegt Mir. Woensdag werd een EMG-onderzoek uitgevoerd waarmee de zenuwen en spieren van de beschadigde enkel bekeken konden worden. De artsen vinden het herstel voldoende om Mir naar Australië te laten afreizen. “Het herstel gaat goed en mijn revalidatie werpt zijn vruchten af. Ik ben nog zeker geen 100 procent, maar het voelt als een goed moment om terug te komen omdat de situatie veel beter is dan een paar weken geleden.”

Oud-wereldkampioen Mir moet voor de start van VT1 op Phillip Island nog wel de medische keuring doorstaan. De Spanjaard kan nog drie races rijden voor het team van Suzuki voordat het Japanse merk zich terugtrekt uit de MotoGP. “Ik wil deze laatste drie races van het seizoen bij het team zijn, ik hoop dat ik me goed genoeg voel en goed kan rijden.”

Mir werd in de afgelopen races door drie verschillende coureurs vervangen. Kazuki Watanabe reed in Misano, Takuya Tsuda nam het stuur ter hand in Motegi en Danilo Petrucci werd ingevlogen voor de Thaise Grand Prix.