Mir moet MotoGP Grand Prix van Italië missen na crash in tweede training

Beide Repsol Honda-rijders schoven vrijdag onderuit tijdens de MotoGP-trainingen op het fraaie circuit van Mugello. Marc Marquez ging van zijn machine aan het eind van de tweede oefensessie bij bocht 14. De meervoudig wereldkampioen wist de training echter te vervolgen en een directe plek in Q2 veilig te stellen voor zaterdag. Marquez zou de laatste training van de dag uiteindelijk als achtste afsluiten, ruim tweeënhalve tienden achter de snelste Ducati-man Francesco Bagnaia.

Minder fortuin is er voor teamgenoot Joan Mir, die tijdens de tweede training al voor de twaalfde maal dit MotoGP-seizoen onderuit schoof. Mir heeft daarmee nu al meer schuivers achter zijn naam staan dan dat in het gehele seizoen 2022 het geval was met Suzuki. Na de crash van vrijdag heeft Repsol Honda zijn fysieke staat laten onderzoeken, vooral de rechterhand, en luidt de conclusie dat Mir morgen en zondag niet meer in actie kan komen in het schilderachtige Italiaanse landschap.

"Joan Mir had een moeilijke eerste dag tijdens de Grand Prix van Italië. Een crash halverwege de tweede training maakte een vroegtijdig einde aan zijn dag. De coureur met startnummer 36 voelde zich nadien niet fit en liet zijn hand onderzoeken", zo valt in het persbericht van de fabrieksformatie te lezen. "Daarbij bleek dat hij schade heeft opgelopen aan de vijfde vinger [pink] van zijn rechterhand. Vanwege de hoge snelheid en het veeleisende karakter van het circuit van Mugello hebben Joan Mir en het Repsol Honda Team besloten om zich terug te trekken. De rest van het evenement zal hij vanwege de blessure aan zijn rechterhand aan zich voorbij laten gaan."

Eerder dit jaar moest Mir ook al de Grand Prix van Argentinië missen na een crash tijdens de sprintrace. Nadien zou hij vier achtereenvolgende races - de Grand Prix van de Verenigde Staten, beide races in Jerez en de wedstrijd in Le Mans - niet uitrijden. Na de dubbele crash in Frankrijk erkende hij publiekelijk 'bang' te zijn tegen dezelfde problemen aan te lopen bij het fabrieksteam van Honda als eerder onder meer Jorge Lorenzo en Pol Espargaro. Mir is in zes seizoenen al de vijfde teamgenoot aan de zijde van Marc Marquez bij Repsol Honda.