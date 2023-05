Joan Mir heeft moeite met emoties door slechte start bij Honda

Joan Mir kent vooralsnog een lastige start bij zijn nieuwe werkgever Honda. In de eerste vier races scoorde de wereldkampioen van 2020 slechts vijf punten. Honda won in Austin de Grand Prix met LCR-coureur Alex Rins, maar in Jerez was de negende stek van Takaaki Nakagami het beste resultaat. Mir viel in Spanje in zowel de sprintrace als Grand Prix uit, dit nadat hij zich slechts op de twintigste plek had gekwalificeerd.

"Het is niet eenvoudig. Ik worstel met name met mezelf in de hand houden. Ik zie mezelf namelijk niet vechten voor de zeventiende of achttiende plek. Dat kan ik gewoon niet", zegt Mir over zijn seizoen tot nu toe. "Als je gewend bent vooraan te rijden en op een slechte dag voor P7 vecht, dan is het niet heel makkelijk om voor de achttiende plek te gaan. Je probeert en probeert, maar komt nooit verder naar voren. Het is de voorlopig grootste uitdaging van mijn leven."

Kort na de race in Jerez vond op hetzelfde circuit een test plaats. Honda greep deze test aan om haar langverwachte chassis uit te proberen, dat gebouwd is door de Duitse fabrikant Kalex. Het was de bedoeling om deze een maand eerder al te testen, maar dat gebeurde niet. HRC-testrijder Stefan Bradl en Mir stapten afgelopen maandag voor het eerst op het nieuwe chassis. Veel data kon er door een crash van Bradl en een elektrisch probleem van Mir niet verzameld worden.

"Ik kon door dat elektrische probleem maar een rondje rijden", gaat de Spanjaard verder. "Het is dan nogal lastig om conclusies te trekken. Het moet nog een keer geprobeerd worden. Stefan was in ieder geval tevreden, al is zijn rijstijl wel iets anders. Ik weet echter wel zeker dat die machine anders is. In de outlap voelde dat in ieder geval zo, maar of hij sneller is weet ik niet. Het concept is anders. Waarschijnlijk krijgen we meer feedback van de wielen. Maar ik kan door dat enkele rondje verder niet veel zeggen."