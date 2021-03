Artsen hebben Marquez geadviseerd om nog niet terug te keren in competitie omdat hij zijn arm dan te veel zou kunnen belasten. Maandag maakte Honda bekend dat Marquez de eerste races laat schieten en doorgaat met zijn trainingsprogramma. Op maandag 12 april staat een nieuwe afspraak bij de dokter om te kijken of Marquez dan wel fit genoeg is om op de RC213V te kruipen.

Suzuki-coureur Mir had verwacht dat Marquez in Qatar terug zou keren. “Ik vind het verrassend dat Marc hier niet is, ik heb hem gezien. Hij was met straatmotoren aan het testen op verschillende circuits. Ik dacht dat hij klaar zou zijn om in Qatar terug te keren. Het is niet positief voor hem dat hij er nog niet klaar voor is, deze races had hij wel nodig. Wanneer hij terugkeert zal hij pas weten hoe het voelt op de MotoGP-motor. Het wordt wel lastig voor hem om in Portimao te starten, daar gelijk sterk te zijn en voor het kampioenschap te vechten. Maar ik denk dat hij beter dan iedereen hier weet hoe hij moet rijden in de MotoGP. Hij zal zeker sterk zijn.”

Ducati-coureur Jack Miller begrijpt volledig dat Marquez de eerste races laat schieten. De Australiër stelt dat het gevoel op een straatmotor heel anders is dan de spanning waar een rijder onder komt te staan in de MotoGP. “Niemand weet beter dan Marc waar hij het afgelopen jaar mee heeft moeten dealen, wat hij moest doen om weer gezond te worden”, aldus Miller. “Als de artsen hem adviseren om hier niet te rijden… Het verschil tussen een straatmotor en een Grand Prix waar je tegen 22 losgeslagen rijders moet rijden is heel groot. Wat mij betreft is het volkomen logisch, maar hij zal sterk zijn wanneer hij terugkeert. Het is aan hem wanneer hij terugkeert.”

‘Hij is niet vergeten hoe hij moet rijden’

Voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar werd Repsol Honda-teambaas Alberto Puig gevraagd naar de situatie. Hij erkende dat de artsen Marquez een beetje ‘in bescherming’ hebben genomen, maar constateerde ook dat de man uit Cervera niet vergeten is hoe hij een motor moet besturen. “Hij deed het goed, hij is niet vergeten hoe hij moet rijden”, aldus Puig. “De echte reden dat hij hier niet is… De artsen willen er zeker van zijn dat er genoeg tijd tussen de operatie en zijn terugkeer zit. Zij hebben een besluit genomen en dan is het verstandig dat te volgen. We wachten gewoon af. Het is jammer dat we zonder onze kampioen moeten starten, maar het is niet het eind van de wereld. Als alles goed gaat hebben we nog een heel lang kampioenschap voor ons. We hebben tijd om de schade goed te maken.”

HRC-testrijder Stefan Bradl is dit weekend de vervanger van Marquez.