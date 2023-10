Mir hoopt op meer aandacht van Honda na vertrek Marc Marquez

Nadat Suzuki eind 2022 de stekker uit het MotoGP-project trok, zat er voor Joan Mir niet veel anders op dan de overstap te maken naar het fabrieksteam van Honda. Hij kwam daar in de formatie van Marc Marquez terecht, die een belangrijk stempel op de ontwikkeling van Honda drukte. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen vertrekt eind 2023 echter richting Gresini, waardoor Mir volgend jaar de kar moet trekken. De wereldkampioen van 2020 hoopt dan ook dat de fabrikant hem volgend jaar meer aandacht schenkt dan in het eerste jaar van de samenwerking.

"In de teams, en vooral in de fabrieksteams, werken de rijders erg onafhankelijk van elkaar. Het zijn net verschillende teams. Ik merk niet veel van wat er aan de andere kant van de box gebeurt, alleen wat er in mijn deel van het team gebeurt en wat de feedback van de Japanners is", zei Mir in Thailand over de werkwijze die hij tot dusver bij Honda heeft gezien. De Spanjaard sprak de verwachting uit dat daar wat verandering in komt na het vertrek van Marquez. "Het is duidelijk dat ze weten wie er blijft en dat ze meer aandacht aan mij moeten besteden dan voorheen."

Recent heeft Mir wel enkele veranderingen gezien binnen de werkwijze van Honda ten opzichte van eerder in het seizoen. Hij merkt dat er vanuit de top van het merk meer contact wordt gelegd met de rijders. "Niet ieder weekend, maar op sommige donderdagen of vrijdagen komen ze ons vertellen dat ze aan het werk zijn en dat we ze moeten vertrouwen", legt Mir uit. "Donderdag kwam bijvoorbeeld Ken Kawauchi langs en we hebben wat gepraat om ons vertrouwen te geven en een beetje uit te leggen wat ze gaan brengen. Dat is goed."

Problemen niet van ene op andere dag opgelost

Ondanks die positieve ontwikkeling erkent Mir dat er nog behoorlijk wat werk te verzetten is voor Honda, dat vooralsnog op de laatste plaats staat bij de constructeurs. Heel veel tijd heeft hij naar eigen zeggen echter niet om de verbeteringen ook echt te zien. "Het is me duidelijk dat dit niet van de ene op de andere dag opgelost gaat worden, maar ik weet ook heel goed dat ik niet nog zo'n jaar als dit kan hebben, hoe goed ik het ook aanpak. Dat kan ik me niet veroorloven. Ik moet het zo goed mogelijk doen, zodat deze mensen het begrijpen en me iets kunnen brengen waardoor ik een comfortabeler seizoen kan beleven."

Mir heeft in de tweede seizoenshelft wel een stap vooruit gezet, nadat hij in de eerste helft van het seizoen veel moeite had. Na de vijfde plek in India lijkt de rijder van Mallorca er echter een stuk positiever in te staan. "Het gaat nog steeds niet goed in de races, maar ik heb vooruitgang geboekt in het mentale aspect door het op een andere manier aan te pakken. Ik probeer van de kleine dingen te genieten, van de paar goede momenten op de motor zoals een goed resultaat in een training of een goed gevoel in de race", aldus Mir. "In plaats van alles negatief te zien, zie ik meer positieve dingen. Dat stelt me in staat om in een betere gemoedstoestand te zijn en helpt me om het seizoen door te komen."