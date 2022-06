Mir laakt communicatie met Suzuki-hoofdkantoor: "Nog geen uitleg"

Het is inmiddels meer dan zes weken geleden dat Motorsport.com kon melden dat Suzuki aan het eind van dit seizoen de stekker uit het MotoGP-project trekt. Het duurde vervolgens tien dagen voordat er vanuit Suzuki een teken van leven kwam met de bevestiging van het vertrek. Dat was overigens nog geen ABC’tje aangezien Suzuki een jaar eerder net een nieuw vijfjarig contract had getekend waarmee het merk gebonden was aan deelname. Dorna-baas Carmelo Ezpeleta liet recent weten dat er in principe een akkoord is met Suzuki, maar dat neemt niet weg dat het personeel op het circuit nog altijd in een moeilijke situatie zit.

“Het is een moeilijke situatie, dat is nu zo en zal ook tot het eind van dit seizoen zo blijven”, zegt Joan Mir. “Er is onder de mensen van het team veel onzekerheid over wat er zal gebeuren, ik weet niet of iemand al zekerheid heeft. We hebben ook nog geen uitleg gehad van Suzuki. Wij weten net zoveel als het statement dat naar buiten is gebracht. Ik heb nog steeds geen verklaring voor het hoe en waarom.”

Mir heeft zijn toekomst naar verluidt veiliggesteld door over te stappen naar Honda. Dat is echter nog niet officieel naar buiten gebracht. Na een reeks matige races presteerde Mir tijdens de Catalaanse GP prima met de vierde plek in Barcelona. Mir denkt niet dat die matige races gezorgd hebben voor twijfels bij zijn toekomstige werkgever. “Beslissingen worden niet genomen op basis van twee of drie races, het gaat om het analyseren van een traject van een coureur”, legt Mir uit. “Dat denk ik, resultaten in de laatste races helpen altijd. Maar het is belangrijker wat je over het algemeen presteert dan wat je in de laatste paar races laat zien. Natuurlijk is het winnen van een titel belangrijk, maar zo zijn er meer zaken. Je kunt niet altijd winnen of vooraan meedoen. Het karakter van een coureur speelt een rol, daar zou ik in ieder geval als teammanager wel naar kijken.”