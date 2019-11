Mir kritisch op wedstrijdleiding na ‘oneerlijke straf’

Zarco en Mir reden in de slotfase van de race achter Jack Miller op de negende en tiende plaats toen ze met elkaar in aanraking kwamen in bocht 14. Het incident ontstond toen Zarco naar rechts uitweek om een move te kunnen plaatsen bij Miller, Mir had zich op dat moment al aan de binnenkant gezet om op zijn beurt Zarco in te halen. Zarco ging als gevolg van het incident onderuit terwijl Mir zijn weg kon vervolgen. De Spanjaard kreeg echter nog een long lap penalty en moest genoegen nemen met de tiende plaats. Mir kraakte na afloop een kritische noot aan het adres van de wedstrijdleiding aangezien hij van mening was dat de schuld niet bij hem lag. Bovendien haalde hij incidenten uit het verleden aan waar Valentino Rossi (in Mugello) en Zarco (in Brno) vrijuit gingen voor soortgelijke incidenten.

“Ik kwam van achteren met een veel beter tempo dan anderen, ik maakte juist terrein goed”, beschreef Mir. “Ik probeerde zoveel mogelijk rijders in te halen, maar ik kon niet pushen in de remzones omdat ik last had van m’n ademhaling. Het was een zware race, ik had moeite om de finish te halen. Ik zat aan de binnenkant van de bocht om Zarco en Miller in te halen, ik was op dat moment best snel. Ik zat aan de binnenkant en Zarco deed op dat moment een poging om Miller in te halen. Hij zag me niet omdat ik van de binnenkant kwam. Het is normaal, dat is niet zijn fout. We raakten elkaar en hij ging onderuit, dat spijt me, maar het was niet mijn fout. Zoiets kan gebeuren tijdens een race. Ik vond de straf niet eerlijk, maar wat moet ik zeggen. Ik ben een rookie en dit is het makkelijkste wat ze konden doen: ‘Ah, Zarco is gecrasht, we zullen die andere wel bestraffen’.”

Zarco bood na afloop zijn excuses aan bij Mir, voor de voormalig Moto3-kampioen was dat eens te meer het bewijs dat hij niet schuldig was aan het incident: “Het feit dat Johann zijn excuses aan kwam bieden was verder bewijs dat ik niet schuldig was. Hij zei sorry en ik heb m’n excuses aangeboden omdat ik het contact niet meer kon voorkomen. Wij begrepen de situatie, maar de wedstrijdleiding niet.”

Op zijn beurt verklaarde Zarco dat de crash “geen groot drama” was: “Ik probeerde Jack in te halen, ik dacht dat ik de achtste plaats nog kon pakken, maar Joan kwam nog verder naar binnen in bocht 13 en had iets te veel snelheid. Hij zat op de limiet en hij had niet verwacht dat ik in zou sturen. Hij raakte me best hard en kon niets meer doen. Het is geen groot drama, ik speel toch geen rol in het kampioenschap.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen