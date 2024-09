Nadat hij de Grand Prix van San Marino aan zich voorbij moest laten gaan vanwege buikgriep, was Joan Mir maandag genoeg hersteld om deel te nemen aan de collectieve MotoGP-test in Misano. Het leek op voorhand een belangrijke test te worden voor Honda, dat enkele nieuwe onderdelen had meegenomen voor de testdag. Toch bleek Mir niet echt onder de indruk. "Ik was in staat om te testen en dat is al wat, maar de werkelijkheid is dat ik meer verwachtte", verklaarde de Spanjaard. "Ik verwachtte meer dingen om te testen en ik verwachtte grotere verbeteringen, maar de realiteit is dat dit het is."

Makkelijk had Mir het allerminst tijdens de testdag, die hij op de 22ste positie afsloot met 57 afgelegde ronden achter zijn naam. Gedurende het weekend verloor hij bijna twee kilogram wegens ziekte. "Ik lig eraf, ik ben uitgeput", stelde hij na de testdag dan ook. "We hebben veel ronden gereden, dus ik ben heel moe. Dat blijkt zeker als je zoveel vloeistof en gewicht bent kwijtgeraakt, bijna twee kilogram in twee of drie dagen. Niet in staat zijn om het motorhome te verlaten of op de motor te stappen heeft me helemaal uitgeput."

Compliment voor nieuwe aero en voorband

Toch was het wat Mir betreft niet alleen kommer en kwel tijdens de testdag. "We hebben aangepaste aero getest en de motor stuurt daardoor iets beter in de bochten. Dat gaat ons helpen in het restant van het seizoen, want er komen snelle circuits aan waar we dit op zullen merken. Wat dit betreft hebben ze het goed gedaan. Dat was het echter, veel meer hebben ze niet meegenomen naar de test. Dit was niet de Misano-test die ik had verwacht, moet ik bekennen", aldus de wereldkampioen van 2020, die ook kritisch was op de aangepaste werkwijze die Honda de laatste tijd heeft gehanteerd.

"Ik hou de mening die ik hierover heb maar voor mezelf. Ik heb geen dingen getest die bij [satellietteam] LCR zijn getest en ik heb weer met dingen gereden waar zij niet mee reden", verklaarde Mir over de testwerkzaamheden, die hij samen met teamgenoot Luca Marini, LCR-rijders Takaaki Nakagami en Johann Zarco en Honda-testrijder Stefan Bradl uitvoerde. "De manier waarop Honda nu werkt, is compleet anders dan hoe het voorheen was. Nu wordt een onderdeel eerst getest door een LCR-rijder voordat de fabrieksrijder ze krijgt. Als je erover nadenkt, dan is dat een beetje vreemd."

De test in Misano stond overigens niet alleen in het teken van ontwikkelingen bij de MotoGP-fabrikanten. Ook bandenleverancier Michelin had een testitem meegenomen in de vorm van een nieuwe voorband, die voorzien is van een aangepaste constructie. "Het is anders. Qua gevoel lijkt het een grotere band, maar dat is die in werkelijkheid niet. Wel moet je de afstelling van de motor aanpassen, want er is meer contactoppervlak met het asfalt en het gevoel is anders", zei Mir, die dat als een positieve ontwikkeling zag. "Uiteindelijk is dit waar we om hebben gevraagd en de band reageerde goed, dus dit is iets wat goed werkt."