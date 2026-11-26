MotoGP GP van Valencia

Joan Mir krijgt groen licht voor MotoGP-finale in Valencia

De Honda-rijder zal dit weekend zijn laatste MotoGP-race met Honda rijden nadat hij woensdagmiddag van zijn artsen groen licht kreeg om te reizen.

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 09:12

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Joan Mir is dit weekend in Valencia voor zijn laatste race als fabrieksrijder van Honda HRC in de MotoGP.

De Spanjaard, die zes van de laatste zeven Grands Prix miste door medische problemen met duizeligheid en verminderd zicht, onderging woensdagmiddag een laatste controle bij zijn artsen en kreeg groen licht om te reizen.

In een verklaring van de Japanse fabrikant bevestigde Honda dat Mir donderdag in Valencia aanwezig is om de media te woord te staan en dat hij klaar is om vrijdag aan VT1 deel te nemen.

"Het is een heel moeilijk jaar geweest, vooral in de tweede helft, maar ik ben heel blij dat ik weer op de motor kan stappen en voor nog één laatste race samen kan zijn met het Honda HRC Castrol-team", zei Mir in de verklaring van Honda.

"Ik wil het management van HRC speciaal bedanken voor de volledige en onvoorwaardelijke steun in deze heel complexe periode. We hebben samen mooie momenten gehad en deze vier jaar hebben me veel geleerd, zowel op als naast de baan.

"Racen, en het leven in het algemeen, draait om genieten van de momenten die je onderweg meemaakt, samen met de mensen en het team om je heen. Dat is precies wat ik dit laatste weekend met Honda wil doen: nog één laatste race om samen van te genieten, nog één laatste kans om te laten zien hoeveel we zijn gegroeid en vooruitgang hebben geboekt, en uiteindelijk nog één laatste kans om ervan te genieten."

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Behalve dat Mir de kans krijgt om afscheid te nemen van het team waarvoor hij de afgelopen vier seizoenen reed en een jaar af te sluiten dat voor hem verre van positief is geweest, kan de Mallorcaan komende dinsdag ook voor het eerst kennismaken met de Gresini Ducati GP27, als alles volgens plan verloopt.

Mir stapt voor de komende twee seizoenen over naar Gresini en zou tijdens de eerste pre-seasontest op de motor kunnen rijden. Die test vindt plaats op hetzelfde Circuit Ricardo Tormo in Cheste.

Mir kreeg bij de test in Brno de kans om Honda's 2027-motor en de Pirelli-banden te testen, maar de Ducati te proberen is voor hem interessanter. Het wordt de derde verschillende machine waarop hij in de MotoGP rijdt en zijn eerste Italiaanse motor, na zijn periodes bij Suzuki en HRC.

Het vierde seizoen van Mir bij Honda en zijn achtste in de MotoGP is allesbehalve eenvoudig verlopen. De 29-jarige coureur pakte in de eerste vijf races van het seizoen slechts acht punten, waarvan zeven in de sprintraces op zaterdag, terwijl fouten op zondag hem het hele jaar parten speelden. In totaal kwam hij ook al 16 keer ten val.

Na puntenfinishes in Barcelona en Mugello behaalde hij in Brno zijn beste resultaat van het seizoen, met een vijfde plaats op zondag. In de Grand Prix van Aragon pakte hij nog vier punten.

Sindsdien wist Mir in de acht verreden Grands Prix echter niet meer te scoren, waarbij hij er zeven miste. De MotoGP-wereldkampioen van 2020 staat momenteel 19e in het kampioenschap met slechts 33 punten, twee meer dan zijn voormalige Suzuki-teamgenoot Álex Rins, die hem nog in de stand wil passeren voordat hij zondag afscheid neemt van de MotoGP.

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