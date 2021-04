Mir boos op 'respectloze' Miller: "Het was een bewuste actie"

Mir plaatste in de dertiende ronde van de Doha GP een ambitieuze inhaalactie op Miller. Bij het ingaan van bocht tien raakten de twee elkaar. Bij het opkomen van het rechte stuk kwam het vervolgens weer tot een touché. Mir ging bijna buiten de baan, maar bleef overeind terwijl Miller een handgebaar maakte. De stewards deden korte tijd onderzoek naar het incident, maar vonden het geen straf waard. Mir was het niet eens met de lezing van de jury. Hij vond het een bewuste actie van Miller.

“De tiende bocht was de enige plek waar ik in kon halen en dat deed ik goed”, aldus Mir, die zevende werd. “Hij bleef daar aan de buitenkant zitten en wilde zijn lijn vasthouden. Daardoor raakten we elkaar en ik moest iets overeind komen… Het was een riskante move, dat weet ik, maar het was niet over de limiet. Het voelde goed. Toen zwaaide ik met m’n been om mijn excuses aan te bieden, ik kon het niet vermijden. In dezelfde ronde ging ik wijd in de laatste bocht en toen ik terugkeerde zag ik Jack. Hij bewoog zijn hoofd en zag mij ook. Ik ging over de kerbstone en hij kwam naar mijn kant. We raakten elkaar. Ik crashte bijna op het rechte stuk, dus het was heel riskant en super gevaarlijk. Ik denk dat het een bewuste actie was. Als je tijd hebt, vergelijk dan de beelden van Aleix Espargaro met mij en Miller met mij. Hij (Aleix) ging wijd in de laatste bocht, hij zag me en bleef aan de buitenkant van de baan. Ik kon inhalen zonder hem te raken, ik respecteer mijn tegenstanders. Ik denk dat Jack geen respect toonde. Het was hetzelfde incident, maar dan anders. Dan kun je het zelf ook beoordelen.”

Op de vraag of Miller een straf had verdiend na het incident, zei Mir: “Het team zal een beslissing nemen of ze in beroep gaan. Het moet zeker bekeken worden, want dit soort dingen kunnen nu eenmaal niet. Als het bewust was, verdient hij een straf. Als het niet bewust was, dan niet. Maar ik denk dat hij zijn hoofd draaide [en mij] perfect zag.”

"Ik was daarvoor al drie keer geraakt"

Van zijn kant wilde Miller niet al te veel woorden aan vuilmaken. De Australiër, die uiteindelijk op de negende plaats aan de finish kwam, verklaarde dat hij wel drie keer geraakt werd voor dat incident en dat het een race was waarin ellebogenwerk ‘normaal’ was. “Er waren wat touches, maar weet je, zo liep de race nu eenmaal. Althans, zo leek het. Er was her en der wat contact, dat kan nu eenmaal gebeuren. Iedereen heeft kunnen zien wat er gebeurde en we hebben de race kunnen vervolgen, verder valt er niet veel over te zeggen.”

Na afloop zag Miller een boze Mir, maar de twee hadden verder nog niet gesproken na de wedstrijd: “Na de race keek hij me aan en ik keek naar hem, het is gegaan zoals het gegaan is. Het is wat het is. Ik weet wat er gebeurde, ze gaan wijd en dan komen ze terug op de baan. Je weet ook dat niemand zich druk maakt over waar een andere coureur zit. Het is een race, het hoort erbij.”