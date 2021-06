Mir: Huidige Suzuki niet goed genoeg voor strijd om MotoGP-titel

Joan Mir mocht op TT Circuit Assen voor de derde keer dit seizoen het podium betreden na een MotoGP-race. Op de Nederlandse omloop werd hij derde, nadat hij opnieuw een moeilijke kwalificatie kende en daardoor vanaf P10 moest vertrekken. De Spanjaard moest zich met agressieve acties naar voren knokken, mede doordat de motor van Suzuki als enige niet beschikt over een apparaat om de rijhoogte aan de achterkant te verstellen. De opmars van Mir stokte uiteindelijk op de derde positie en zo begint hij met een prima gevoel aan de zomerstop. Toch weet hij ook dat het met de huidige motor van Suzuki onwaarschijnlijk is dat hij zijn wereldtitel prolongeert.

“Dit is een boost om te proberen beter te zijn in de tweede helft van het seizoen”, zei Mir. “Met dit pakket is het waarschijnlijk niet voldoende om voor de titel te vechten, dus we moeten aan de motor werken, ik moet aan mezelf werken om te proberen ons verder te verbeteren. Maar ik ben heel blij met de race zelf, want veel meer konden we niet verwachten”, wijst hij naar de dominante Yamaha’s op Assen. “Ze reden op een heel hoog niveau en het was heel moeilijk om bij ze in de buurt te komen."

De Honda’s en Ducati’s wist Mir uiteindelijk wel te passeren, maar makkelijk ging dat niet. “Het is altijd een nachtmerrie om Honda’s en Ducati’s in te halen. Ik probeerde het maximale en slimme inhaalacties te plaatsen. Natuurlijk heb ik het altijd lastig in de strijd met Ducati’s, dus sommige inhaalacties zitten meer op de limiet. Ik raak nooit iemand, maar ik moet ze altijd pakken door ze te blokken. Het spijt me voor die inhaalacties, maar het is altijd heel moeilijk. Jack [Miller] zal boos zijn, want de inhaalactie was door te blokken. Ik hou er niet van om op die manier in te halen, maar hij is snel op de rechte stukken en remt hard. Dat maakt het lastig.”

Mir wil oplossing voor moeizame kwalificaties

Suzuki is van plan om na de zomerstop met een eigen apparaat te komen waarmee de rijhoogte achter kan worden aangepast. Dat is volgens Mir een belangrijke ontwikkeling, maar tegelijkertijd moet het Japanse merk in zijn ogen ook kijken naar de problemen die er zijn in de kwalificatie. “Wat mij betreft moeten het team en ik begrijpen wat we nodig hebben om sterker te kwalificeren en een goede rondetijd te rijden. De racesnelheid die ik kan rijden ligt niet ver vandaan bij de ronde die ik in de kwalificatie rij terwijl ik als een beest aan het pushen ben. Dat is moeilijk te begrijpen, maar we gaan een oplossing vinden.”