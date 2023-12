Mir hoopt leider MotoGP-team Honda te worden: Een mooie kans

In 2023 kende Joan Mir een dramatisch MotoGP-seizoen. De wereldkampioen van 2020 kwam niet verder dan 26 punten in een jaar dat ook gekenmerkt werd door flink wat blessureleed. Slechts één keer kwam de coureur in de top-vijf terecht, want in India kwam hij als vijfde over de streep. Marc Marquez - die naar Gresini stapt -was tot het einde van het seizoen de teamgenoot van Mir, waardoor de positie van teamleider open ligt. Mir is ervan overtuigd dat die handschoen door hem opgepakt moet worden en dat dan ook het tij voor Honda kan keren. "Diep van binnen voelde ik dat ik een mooie kans heb om iets meer te beslissen [over de ontwikkelingsrichting], want de nieuwe coureur kan niet de motor van vorig jaar vergelijken met die van dit jaar", zegt de coureur na een vraag van Motorsport.com.

Zoals Mir al noemde komt er een nieuwe coureur bij Honda binnen, namelijk Luca Marini. De Italiaan komt over van Team VR46 en heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Mir denkt daarom dat hij een streepje voor heeft. "Voor hem gaat het hetzelfde zijn, want hij rijdt alleen op de nieuwe motor. Dus ik heb het idee dat ik meer mijn mening kan delen, om zo duidelijk te maken welke richting we wel en niet op moeten", vertelt de 26-jarige coureur, die ook het idee heeft dat zijn aanwijzingen goed zullen zijn. "Als ze naar mij luisteren, dan denk ik dat we goed werk kunnen leveren."

Aan het einde van 2023 gingen er geruchten rond dat Mir korte tijd overwoog om zijn helm aan de wilgen te hangen en afscheid te nemen van de motorsport. "Ja, het klopt dat ik aan het einde van het seizoen liever wilde slapen dat dat ik het gevoel had gemotiveerd te zijn voor volgend jaar", geeft hij toe.

Honda raakt gewicht kwijt

Honda moet heel wat werk verzetten voordat zij zich weer onder de kanshebbers kunnen scharen. Alleen Alex Rins won namens de Japanse fabrikant een race, wat een teleurstellend resultaat is. De RC213V, waarmee ze ook in 2024 aan de start verschijnen, is naar verluidt al flink onder handen genomen. Zo zou er al acht kilo bespaard zijn.