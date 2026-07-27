Mir: Honda brengt geen updates meer voor MotoGP-motor van 2026
De tweede helft van 2026 kan uitdagend blijken voor Honda, nu het zijn aandacht verlegt naar de RC214V en het nieuwe 850cc-tijdperk van MotoGP
Joan Mir heeft onthuld dat Honda geen updates meer meebrengt voor de RC213V, waardoor het Japanse merk mogelijk kwetsbaar is op circuits die niet bij zijn huidige pakket passen.
Met de ingrijpende reglementswijziging van MotoGP voor 2027 in aantocht hebben alle vijf fabrikanten de focus verlegd naar de ontwikkeling van hun nieuwe 850cc-motoren, waarbij ze weinig – of zelfs geen – upgrades voor hun huidige machines introduceren.
Maar terwijl Aprilia en Ducati overwinningen blijven delen, en KTM zich ook aandient als een semi-regelmatige podiumkandidaat, is de impact van deze verschuiving vooral lager in het veld voelbaar.
Fabio Quartararo heeft herhaaldelijk zijn frustratie geuit dat de Yamaha M1 de afgelopen maanden in wezen hetzelfde is gebleven, waardoor hij moeite heeft om gemotiveerd te blijven.
Hoewel Mir kon profiteren van Honda’s upgrades halverwege het seizoen om aan het einde van het seizoen 2025 twee podiumplaatsen te scoren, moet hij het nu doen met zijn huidige materiaal, zonder ruimte voor verdere verbeteringen.
Joan Mir, Honda HRC
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Gevraagd of Honda nu in dezelfde situatie zit als Yamaha wat betreft de ontwikkeling van de motor, zei de wereldkampioen van 2020: “Voor zover ik het zie, is dat ook onze realiteit. We krijgen nergens nieuwe upgrades vandaan. We hebben ons pakket en proberen daar onze 150% mee te geven.
“Dus het is waar dat er betere circuits voor ons zullen zijn, en andere waarop we het moeilijker zullen hebben, zoals waarschijnlijk deze [Sachsenring]. Dus we zullen zien.
“Als coureur willen we allemaal resultaten op korte termijn. Op dit moment zullen we dat resultaat waarschijnlijk niet halen als het circuit voor mij niet gunstig is.”
Mir verlaat Honda aan het einde van het jaar om zich bij Gresini Ducati aan te sluiten, waar hij de naar KTM vertrekkende Alex Marquez vervangt. Daardoor zal hij er niet meer bij zijn om te profiteren van Honda’s vroege verschuiving naar de 2027-motor.
Na Honda's dieptepunt in MotoGP vóór de recente opleving te hebben doorstaan, zei Mir dat hij liever had gezien dat de in Tokio gevestigde autofabrikant gedurende 2026 middelen was blijven investeren in de RC213V.
“Uiteindelijk, als mijn beslissing meetelde, zou ik zeggen: ‘focus alles, veel op de 1000’. Maar het is wat het is.”
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