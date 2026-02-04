Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang

Dinsdag beleefde Yamaha al een verre van optimale eerste testdag op het Sepang International Circuit. Fabio Quartararo kwam hard ten val en brak daarbij een vinger, waardoor hij de rest van de test aan zich voorbij moet laten gaan. Bovendien kampten Andrea Dovizioso en Quartararo op de openingsdag met technische problemen.

Bij Quartararo ging het om een probleem met het nieuwe V4-motorblok van Yamaha. Doordat uit het eerste onderzoek geen oorzaak van het probleem kon worden vastgesteld, besloot de Japanse fabrikant om alle rijders uit veiligheidsoverwegingen in de pits te houden totdat de oorzaak wel was gevonden. Dat lukte woensdag klaarblijkelijk niet, want aan het einde van de testdag stond de gezamenlijke teller van alle Yamaha-rijders op precies nul ronden.

Meer over de problemen bij Yamaha: MotoGP Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

Voor debutant Toprak Razgatlioglu was dat een hard gelag, want de Turk miste hierdoor de kans om 's middags enkele ronden te rijden in natte omstandigheden. Zo'n twee uur voor het einde van de testdag begon er wat neerslag te vallen in Sepang, om vervolgens over te gaan in een hoosbui. Toen het vervolgens weer wat opklaarde, verschenen onder meer rookie Diogo Moreira, Maverick Viñales en Franco Morbidelli nog even op het asfalt.

Mede door de regen kwamen de snelste tijden van de middagsessie niet echt in de buurt van de toptijden uit de ochtendsessie. Álex Márquez klokte voor de regenbui 1.58.094 en daarmee eindigde de Gresini-rijder bovenaan in de middag. Het was voor Márquez bovendien geen verbetering van zijn snelste tijd uit de ochtendsessie, toen hij ondanks een crash in bocht 5 een 1.57.664 reed. Die tijd bleek echter goed voor niet meer dan een twaalfde plek op de ranglijst.

Helemaal bovenaan de tijdenlijst was de naam van Joan Mir te vinden. De Spanjaard van Honda HRC noteerde in het eerste uur van de tweede testdag een 1.56.874, een tijd die zes tienden van een seconde sneller was dan zijn kwalificatietijd afgelopen oktober. Bovendien werd Mir met deze rondetijd de eerste rijder die tijdens deze test onder de 1 minuut en 57 seconden dook.

Franco Morbidelli reed een snelle tijd in de ochtend en was 's middags ook actief in de regen. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Later op de ochtend kreeg ook Morbidelli dat voor elkaar. De VR46-rijder bleek op de Ducati GP25 een tiende van een seconde langzamer dan Mir. De top-drie van de dag werd gecompleteerd door Morbidelli's teamgenoot Fabio Di Giannantonio op de Ducati GP26. Binnen een tiende van de Italiaan volgden de KTM's van Pedro Acosta en Maverick Viñales en Aprilia-rijder Marco Bezzecchi.

Raúl Fernández kwam 's middags helemaal niet in actie namens Trackhouse, maar sloot de dag desondanks als zevende af, vlak voor Francesco Bagnaia en teamgenoot Ai Ogura. De top-tien werd compleet gemaakt door Enea Bastianini. Opvallende afwezige in de top-tien was Marc Márquez. De snelste man van dinsdag reed dertig ronden, maar bleef steken op de vijftiende positie.

Donderdag wordt de MotoGP-test in Sepang vervolgd met de derde en laatste testdag. Die begint wederom om 10.00 uur lokale tijd en eindigt om 18.00 uur. In Nederland loopt de test van 03.00 uur tot 11.00 uur.

Uitslag: MotoGP-test Sepang - woensdag