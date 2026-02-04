Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang

Overslaan naar hoofdinhoud

Met de eerste 1.56'er van de week heeft Joan Mir de snelste tijd gereden op de tweede dag van de MotoGP-test in Sepang, waar de middagsessie verregende en Yamaha helemaal niet in actie kwam.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Joan Mir, Honda HRC

Dinsdag beleefde Yamaha al een verre van optimale eerste testdag op het Sepang International Circuit. Fabio Quartararo kwam hard ten val en brak daarbij een vinger, waardoor hij de rest van de test aan zich voorbij moet laten gaan. Bovendien kampten Andrea Dovizioso en Quartararo op de openingsdag met technische problemen.

Bij Quartararo ging het om een probleem met het nieuwe V4-motorblok van Yamaha. Doordat uit het eerste onderzoek geen oorzaak van het probleem kon worden vastgesteld, besloot de Japanse fabrikant om alle rijders uit veiligheidsoverwegingen in de pits te houden totdat de oorzaak wel was gevonden. Dat lukte woensdag klaarblijkelijk niet, want aan het einde van de testdag stond de gezamenlijke teller van alle Yamaha-rijders op precies nul ronden.

Voor debutant Toprak Razgatlioglu was dat een hard gelag, want de Turk miste hierdoor de kans om 's middags enkele ronden te rijden in natte omstandigheden. Zo'n twee uur voor het einde van de testdag begon er wat neerslag te vallen in Sepang, om vervolgens over te gaan in een hoosbui. Toen het vervolgens weer wat opklaarde, verschenen onder meer rookie Diogo Moreira, Maverick Viñales en Franco Morbidelli nog even op het asfalt.

Mede door de regen kwamen de snelste tijden van de middagsessie niet echt in de buurt van de toptijden uit de ochtendsessie. Álex Márquez klokte voor de regenbui 1.58.094 en daarmee eindigde de Gresini-rijder bovenaan in de middag. Het was voor Márquez bovendien geen verbetering van zijn snelste tijd uit de ochtendsessie, toen hij ondanks een crash in bocht 5 een 1.57.664 reed. Die tijd bleek echter goed voor niet meer dan een twaalfde plek op de ranglijst.

Helemaal bovenaan de tijdenlijst was de naam van Joan Mir te vinden. De Spanjaard van Honda HRC noteerde in het eerste uur van de tweede testdag een 1.56.874, een tijd die zes tienden van een seconde sneller was dan zijn kwalificatietijd afgelopen oktober. Bovendien werd Mir met deze rondetijd de eerste rijder die tijdens deze test onder de 1 minuut en 57 seconden dook.

Franco Morbidelli reed een snelle tijd in de ochtend en was 's middags ook actief in de regen.

Franco Morbidelli reed een snelle tijd in de ochtend en was 's middags ook actief in de regen.

Later op de ochtend kreeg ook Morbidelli dat voor elkaar. De VR46-rijder bleek op de Ducati GP25 een tiende van een seconde langzamer dan Mir. De top-drie van de dag werd gecompleteerd door Morbidelli's teamgenoot Fabio Di Giannantonio op de Ducati GP26. Binnen een tiende van de Italiaan volgden de KTM's van Pedro Acosta en Maverick Viñales en Aprilia-rijder Marco Bezzecchi.

Raúl Fernández kwam 's middags helemaal niet in actie namens Trackhouse, maar sloot de dag desondanks als zevende af, vlak voor Francesco Bagnaia en teamgenoot Ai Ogura. De top-tien werd compleet gemaakt door Enea Bastianini. Opvallende afwezige in de top-tien was Marc Márquez. De snelste man van dinsdag reed dertig ronden, maar bleef steken op de vijftiende positie.

Donderdag wordt de MotoGP-test in Sepang vervolgd met de derde en laatste testdag. Die begint wederom om 10.00 uur lokale tijd en eindigt om 18.00 uur. In Nederland loopt de test van 03.00 uur tot 11.00 uur.

Uitslag: MotoGP-test Sepang - woensdag

Pos. Rijder Team Tijd/Verschil Ronden
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1.56.874 34
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.109 41
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.175 38
4

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.242 35
5

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.252 50
6

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.267 39
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.428 25
9

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.502 41
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.691 28
12

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing +0.790 27
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1.472 30
15

Spain M. Márquez

 Ducati Team +1.512 30
16 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1.692 36
17 Brazil D. Moreira LCR Team +1.697 31
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

