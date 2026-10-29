MotoGP

Joan Mir heeft 'veel antwoorden' op crashrijk MotoGP-seizoen 2026 na uitleg over ziekte

De voormalig wereldkampioen heeft openheid gegeven over de aandoening waardoor hij de laatste vier MotoGP-rondes miste

Richard Asher

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:21

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Joan Mir, Honda HRC

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir zegt dat aspecten van zijn prestaties eerder dit seizoen nu logisch zijn in het licht van zijn recente ziekte.

De Honda-coureur komt dit weekend in Maleisië weer in actie, nadat hij vier evenementen had gemist door een medische aandoening die tijdens zijn afwezigheid nooit bekend werd gemaakt.

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De Spanjaard sprak donderdag op Sepang eindelijk openlijk over de ziekte tegenover de media en verwees naar vermoeidheid en problemen met zijn zicht die al waren begonnen voordat hij aan de kant kwam te staan.

Mirs alarmerende gewoonte om tijdens races te vallen was vóór zijn afwezigheid onder de aandacht gekomen. Hoewel hem niet specifiek naar dat probleem werd gevraagd, kreeg hij wel de vraag of het medische probleem hem tijdens het seizoen had beïnvloed zonder dat hij zich daarvan bewust was.

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"Ja, ja, ja, volledig", zei de wereldkampioen van 2020. "Nu heb ik veel antwoorden [over] dingen die zijn gebeurd."

Tijdens zijn Spaanstalige persmoment legde Mir uit hoe zijn medische problemen in de weken voorafgaand aan de Grand Prix van San Marino in september - zijn laatste voordat hij vrij nam - geleidelijk toenamen.

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“De meest zorgwekkende dingen waren de problemen met mijn zicht, en ook de extreme vermoeidheid, die ik niet onder controle kreeg", zei hij. "Voor Misano had ik dit al een tijdje, maar daar begon ik de controle erover te verliezen.

"De oorzaak hield verband met een probleem met mijn zicht dat ik in het verleden had gehad en dat, in combinatie met stress, erger werd.”

Mir benadrukte dat hij alleen over zijn symptomen sprak en dat zijn opmerkingen geen enkele vorm van diagnose waren.

Terug in zijn Engelstalige interview kreeg Mir de vraag of het missen van vier races makkelijker was geweest gezien de moeite die Honda had: "Japan deed pijn, omdat het een circuit is waar ik erg van geniet en ik denk dat de motor normaal gesproken behoorlijk goed was. Maar alle andere races..."

Mir grinnikte terwijl zijn zin wegviel, voordat hij een serieuzer antwoord wist te geven. Racen terwijl je niet fit bent, zou onverstandig zijn, meende de 29-jarige Mallorcaan.

"Eerlijk gezegd wil je altijd meedoen, maar als je je niet goed voelt... [dan] is het, wat je ook denkt, slecht voor je", zei hij. "Het helpt niet, omdat je er niet klaar voor bent."

Aanvullende verslaggeving door Rachit Thukral

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