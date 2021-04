Mir: 'Gevaarlijke' clash met Miller moet bestraft worden

Mir en Miller beleefden tijdens de tweede race in Qatar enkele hachelijke momenten samen. In eerste instantie zette de Spanjaard Miller aan de kant in bocht dertien. Dat resulteerde in contact. Even later kwamen de twee weer met elkaar in aanraking op het rechte stuk. Mir bekritiseerde Miller na de in zijn ogen 'bewuste actie'. Uit de beelden bleek ook dat Miller kort voor de clash opkeek naar Mir. De MotoGP-wedstrijdleiding deelde naar aanleiding van de touché geen straf uit. Suzuki ging niet in beroep tegen de straf maar vroeg de stewards wel om opheldering.

Mir verklaarde donderdagmiddag de beslissing van de wedstrijdleiding te respecteren, maar is niet akkoord met de beslissing. “Suzuki is zonder succes naar de wedstrijdleiding gegaan, de beslissing was al genomen”, reflecteerde Mir op de clash. “Zij vonden de actie legaal. Die mening deel ik niet met de stewards, ik denk dat hij over de limiet ging. Ik respecteer de beslissing, ik weet wat de wedstrijdleiding denkt en ik weet ook hoe Jack erover denkt. Voor mij is het duidelijk dat dit over de schreef is, je ziet dat Jack naar mij keek en me raakte. In de toekomst kan zoiets weer gebeuren en ik weet zeker dat ze zoiets dan wel bestraffen. Ik denk dat ze het doen, maar ik weet het niet zeker.”

Gevraagd of de beslissing een gevaarlijk precedent schept, zei Mir: “De beslissing is duidelijk. Ze denken dat het door de beugel kan. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het gevaarlijk kan zijn, ook als het in de toekomst andere rijders overkomt. Ik denk dat ze dit soort gedrag moeten bestraffen, het was op het rechte stuk en het was een gerichte actie. Maar goed, het is beter om aan dit weekend te denken en dat andere te vergeten. Ik zal dit zeker niet doen tegen een andere concurrent, dat mag duidelijk zijn.”