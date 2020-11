Mir heeft geen verklaring voor 'vreemde' kwalificatie

De Suzuki-rijder noteerde in de derde vrije training een goed rondje en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor Q2. Zijn naaste rivalen in de titelstrijd moesten daarentegen wel in actie komen in Q1. Fabio Quartararo kwam niet verder dan de elfde plaats terwijl Rins uiteindelijk niet door Q1 kwam en zondag vanaf de veertiende plek moet starten. Mir had kunnen profiteren, maar bleef zelf uiteindelijk ook op een twaalfde plaats steken.

“Ik weet het niet, het is vreemd”, zei Mir op de vraag wat er gebeurde tijdens de kwalificatie. “Ik weet niet wat er gebeurde, mijn gevoel met de motor was heel goed, maar in de kwalificatie veranderde er iets. Ik had niet dezelfde grip en we zagen dat ik veel meer wielspin had. De omstandigheden waren anders, maar de mensen om ons heen konden wel goede rondjes rijden. Het betekent dat de baan in een goede conditie was, maar niet voor ons. Dat is vreemd.”

Tijdens de Teruel GP moest Mir ook vanaf de twaalfde plek starten en werd hij derde. Een top-tien is zondag voldoende om de wereldtitel te pakken als Franco Morbidelli, de polesitter, de overwinning pakt. Mir stelt echter dat hij een paar ronden zal afwachten voordat hij beslist over zijn verdere aanpak voor de race.

'Bekijk tijdens de race of ik aan kampioenschap moet denken'

Motorsport.com vroeg hem of het rust gaf dat zijn voornaamste concurrenten vlak bij hem staan: “In zekere zin wel. Maar ik denk er niet echt aan. Ik denk dat Franco heel erg sterk is, ook wat betreft zijn racetempo. Hij heeft dat in de trainingen wel laten zien. In de kwalificatie was hij heel snel. Waarschijnlijk ben ik een van de weinige rijders die Franco bij kan houden als er verder niets misgaat. Maar ik moet van ver starten en dat is een probleem als ik wil winnen. Ik zal alles geven en tijdens de race zal ik zien waar we staan. Dan kunnen we ook denken aan het kampioenschap. Mijn gevoel met de motor bepaalt uiteindelijk of ik voor een top-tien ga of dat ik voor het podium kan gaan. Dat laatste wil ik natuurlijk heel graag.”

Mir geeft toe dat hij dit weekend iets meer druk voelt vanwege het kampioenschap, maar vindt dat in de basis niet verkeerd. “Het is natuurlijk moeilijk, maar het is een ander weekend en dat voel ik ook”, vervolgde hij. “Er staat veel druk op, ook van de media. Het is geen normaal weekend, maar het is ook zo dat iedereen die voor de titel vecht last heeft van de druk. Het gaat snel gedaan zijn, dat weet ik zeker.”