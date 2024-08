Honda introduceerde tijdens het MotoGP-weekend in Oostenrijk een nieuw motorblok. Joan Mir was daar aanvankelijk positief over, maar uiteindelijk moest hij ook de realiteit accepteren. Op zondag eindigde hij - in een race waarin alle rijders op dezelfde bandencompound reden - slechts als zeventiende op vier seconden van Augusto Fernández op het laatste plekje dat goed was voor punten. Teleurstellender dan het resultaat was echter dat Mir tijdens de race op ieder vlak moeite had ten opzichte van zijn concurrenten. "Het is moeilijk om een slechter gevoel te hebben dan ik had. Ik kan geen enkel positief punt zien", oordeelde de wereldkampioen van 2020, om daarna op te sommen wat er zoal niet klopte.

"We hebben veel vibraties. Het wordt steeds erger en op circuits als deze was het slechter dan ooit. Ik kan geen enkel specifiek vlak zien waarop ik competitief kan zijn. Dat is de realiteit. Het was een uitdaging om op de motor te blijven zitten. Tijdens het remmen blokkeerde ik de voorkant vaak. Dat weerhield me ervan om later te remmen. En vlak voordat ik op het gas wilde gaan, spinde mijn achterband. Als je vervolgens alsnog op het gas gaat, heb je constant een zwevend gevoel met weinig controle over de motor. De slijtage van de banden is erger dan bij de anderen en we oververhitten de banden meer dan anderen omdat je minder controle over de motor hebt. Ook reed ik in het begin van de race mee met de groep, maar ik moest vertragen omdat mijn bandenspanning voor door het dak ging. Ik kon niet echt pushen, dat is de realiteit."

Net als Yamaha en KTM testte Honda afgelopen week in Misano en ook Mir was van de partij, die de test in zijn toch al volle schema propte. "We hebben nu een redelijk druk programma. We hebben testen in Misano, daarna proberen we in Aragón nog meer dingen. Daarna is de race in Misano en de officiële test aldaar", stelde hij, om toe te voegen dat de extra tijd op de baan heel belangrijk is. "We zullen meer dingen proberen, verschillende configuraties van het motorblok. We zullen iets testen dat voor meer grip moet zorgen, maar ook wat grote dingen die ons kunnen helpen te achterhalen welke richting we volgend jaar moeten inslaan. Daarna laten we Honda werken, zodat ze iets meer tijd hebben om iets te brengen dat werkt."

Goede basis ontbreekt

Honda moet de focus daarbij vooral ook leggen op het creëren van een stabiele basis voor de RC213V, legt LCR Honda-rijder Johann Zarco uit. De Fransman stelt dat dit nodig is voordat er nieuwe onderdelen op de motorfiets worden gezet. "Ducati heeft in het verleden veel dingen geprobeerd, maar de laatste drie jaar werkt alles. Het lijkt erop dat ze onderdelen meebrengen, maar dat ze ook een basis hebben die heel goed werkt. Als je een basis hebt, kun je alles introduceren en dan werkt alles ook. Het zwakke punt van de Honda is nu de basis en zolang we geen echte basis creëren, gaat alles wat je probeert ook verkeerd", aldus Zarco. "Honda probeert veel dingen die misschien minder zichtbaar zijn dan wat de Europese merken doen, maar ze stoppen geen moment. Als je van dichtbij kijkt, dan is het verrichte werk best indrukwekkend."