Mir: “Wie Bagnaia’s titel niets waard vindt, begrijpt er niks van"

Joan Mir pakte twee jaar geleden in Valencia de wereldtitel. Ook zijn prestaties werden toen onder het vergrootglas gelegd. De rijder won één race en de sterkste rijder van dat moment, Marc Marquez, was door een blessure niet aanwezig. Twee jaar later heeft Bagnaia de wereldtitel voor het grijpen, dit weekend in Valencia. Er is de afgelopen weken veel gesproken over het inzetten van teamorders en het feit dat Bagnaia’s Ducati-team enorm sterk vertegenwoordigd is op de grid. Gevraagd naar de uiteenlopende meningen daarover, trekt Suzuki-rijder Mir fel van leer.

“Iedereen die zegt dat Pecco de wereldtitel niet op eigen kracht wint, als het hem zondag lukt, heeft geen idee van deze sport. Iedereen die denkt dat hij niet genoeg gedaan heeft om wereldkampioen te worden, heeft er helemaal niets van begrepen. Maar deze persoon heeft ook geen idee wat sport over het algemeen is. Om een seizoen af te sluiten met een wereldtitel af te sluiten moet je zoveel factoren doorstaan, het is niet zo dat je een race wint en weer kunt verdwijnen. Mensen die neerkijken op het werk van anderen moeten niet eens serieus genomen worden.”

Mir wil scoren bij afscheid Suzuki

Voor Mir wordt de Grand Prix van Valencia eveneens een speciale gelegenheid. Het is de laatste race van het Suzuki-fabrieksteam in de MotoGP. In 2020 sleepte hij de wereldtitel voor het merk binnen. “Het wordt natuurlijk een speciaal weekend, er komt een eind aan een tijdperk en ik weet zeker dat het voor iedereen zeer emotioneel gaat worden. Ik ben zeer gemotiveerd, in de afgelopen races met technische problemen en blessures hebben we niet naar verwachting gepresteerd. Daar hadden we echt kunnen schitteren, maar nu wil ik dit afsluiten met een goed resultaat. Daar ben ik vooral op gefocust.”