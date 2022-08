Mir houdt enkelblessure over aan crash in GP van Oostenrijk

Suzuki-coureur Joan Mir stond zondagmiddag met de zachtste achterband op de grid, maar besloot kort voor de start van de race nog te switchen naar de medium compound. Dat moest hij bekopen. In de vierde bocht sloeg de achterkant onder de kont van Mir weg en hij kwam met een flinke smak in de grindbak terecht. Bij het opstaan voelde de coureur pijn en uiteindelijk moest hij door marshals naar een veilige positie geholpen worden.

“Ik had een zware crash in bocht 4”, laat Mir weten. “Ik verloor de achterkant en ging er met een highside af. Het had veel slechter kunnen aflopen, dus wat dat betreft heb ik nog geluk gehad.” Wel hield Mir een vervelende blessure over aan de val: “De eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat er wat botfragmenten zijn en dat ik breukjes in mijn enkel heb. Morgen zal ik verder onderzoek en een MRI-scan ondergaan.”

Voor Mir was het al zijn zesde nulscore van het seizoen. De coureur haalde het podium nog helemaal niet dit jaar. Hij staat twaalfde in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Alex Rins eindigde zondag in de Grand Prix van Oostenrijk op de achtste plaats.