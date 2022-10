Mir na eerste ronden in Australië: “Paar aanpassingen nodig”

Joan Mir crashte in augustus in de Grand Prix van Oostenrijk. Hij sloeg daarna de Grand Prix van San Marino over, maar poogde in Aragon terug te keren. Dat bleek een vergeefse poging waardoor hij de volledige triple-header (Aragon, Japan, Thailand) moest laten schieten. Hij reisde wel af naar Phillip Island, waar dit weekend de Grand Prix van Australië verreden wordt. “Het ging wel vrij aardig, ik kon op een goede manier rijden”, zegt Mir. Hij klokte in de eerste training 1.31.531 als beste tijd en ging vervolgens in de tweede training ruim sneller. Met 1.29.944 stond hij op de twaalfde plek.

Wel moest het team wat aanpassingen doen om de enkel van Mir tijdens het rijden te ontlasten. “We moeten nog wel wat aanpassingen doen voor de achterrem, ik moet nog een beetje wennen aan een andere stijl. Normaal heb ik bij de achterrem heel veel weerstand, daar zit een stijve veer. In dit geval is het heel gevoelig, ik kan niet m’n volledige gewicht erop zetten zoals ik in het verleden wel deed. Ik kon verder goed rijden, we moeten blij zijn met de dag. Hoe ik begon en hoe ik eindigde, is een groot verschil. Ik denk ook dat we morgen nog wat beter kunnen qua rondetijd. We hebben marge.”

Weinig speelruimte met het remsysteem

Suzuki had een motor van Mir uitgerust met handbediening voor de achterrem, maar dat is niet de juiste oplossing gebleken. “Deze zit niet helemaal in de positie zoals ik het graag heb, maar we hebben ook geen ruimte om het te veranderen. We kunnen het systeem geen andere positie geven, dus dan geef ik er de voorkeur aan om het gewoon met de voet te doen. We maken de veer iets zachter en dan moet ik iets preciezer zijn. Dat is een klein beetje een probleem omdat ik niet helemaal het gevoel heb van voorheen, maar ik ga het op deze manier proberen.”

Het circuit van Phillip Island moet de Suzuki GSX-RR in theorie goed liggen, verwacht de wereldkampioen van 2020. “We zullen de voorkant ook iets aangepast om meer contact te hebben met het voorwiel. Dat werkt goed voor mij, we hebben een stap gemaakt. Op dit circuit wil je veel gevoel met de voorkant hebben, het is een probleem als je niet helemaal het vertrouwen hebt in de voorkant.”