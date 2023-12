Mir: "Eerste keer dat Honda iets meeneemt naar test dat werkt"

De MotoGP-test bood de teams en coureurs de kans om alvast kennis te maken met de nieuwe motor voor 2024. Voor een team als Repsol Honda is dat een belangrijke test, aangezien het Japanse merk dit seizoen worstelde en grote vooruitgang moet boeken als het volgend jaar weer constant vooraan wil meedoen. Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, toonde zich daarom toch wat tevreden na de testdag, ondanks de dertiende tijd. "Ik ben heel blij, het is de eerste keer dat ze iets naar een test hebben gebracht dat echt werkt", zegt Mir. "Ik voelde me de hele dag vrij goed. Het was een uitdaging. Na de crash op vrijdag dacht ik dat ik de test niet zou kunnen doen."

Mir besloot om de race in Valencia over te slaan om zich zo te kunnen focussen op die test. Dat is de moeite waard geweest, gezien de kennismaking met de 2024-motor hem beviel. "Het was moeilijk om elke ronde een beetje beter te worden en het was moeilijk om het gevoel te krijgen nadat ik dit weekend niet had gereden. Maar ik kwam snel op tempo en deze motor lijkt beter te werken", constateert de 26-jarige Spanjaard. "We hadden een erg goed tempo in alle runs die we reden en elke keer dat we op pad gingen ging het beter. We hebben veel dingen geprobeerd en we hadden geen tijd om de zachte banden erop te zetten om voor een snelle ronde te gaan, maar ik ben erg blij. Het potentieel is anders", vat hij de testdag samen.

Niet alleen het gevoel op de motor was voor Mir iets anders, ook esthetisch was de nieuwe Honda anders dan de voorganger. "Hij is langer en weegt ook minder, dat is de realiteit", merkt hij op. "Het is een eerste stap in de richting van een competitieve motor. Er is nog een lange weg te gaan, maar het is een goede stap." In die ronden op de baan worstelde Mir wel met de omstandigheden. "De baan was niet erg goed. 's Middags was er een moment dat er geen wind was, maar net toen zaten we in de box. Daar ontbrak het dus aan: een tijdje in goede omstandigheden op de baan rijden. Uiteindelijk waren er nog 15 minuten te gaan, maar we hoefden niet te gokken. Ik ben blij vandaag."

Betere wegligging

Ondanks al het optimisme weet Mir ook dat er nog genoeg werk te verzetten is om weer vooraan mee te kunnen doen. "De motor is niet fantastisch. Het is niet de beste die ze hebben. Het is een van de dingen die ze moeten verbeteren voor de test in Sepang, maar over het algemeen ben ik tevreden." Wat er dan precies beter is geworden ten opzichte van de 2023-motor? "De grip is beter, daar hadden we veel last van en dat is een duidelijke verbetering", legt Mir uit. "Dan is er ook het rijgedrag van de motor, dat is veel gemakkelijker omdat hij minder weegt. Het is een makkelijkere motor geworden om mee te rijden. Het karakter van de motor is een beetje hetzelfde en daar moeten we aan blijven werken. Als je al bezig bent met de rondetijden en je ziet dat je maar één of twee tienden van een seconde hoeft te verbeteren, begin je vanaf een ander punt en dat maakt me erg blij".

Zodoende heeft Honda dus veerkracht getoond na een tegenvallende test op Misano, waar Mir en Marc Marquez niet genoeg vooruitgang voelden. "Het is duidelijk dat deze mensen weten hoe ze motoren moeten maken", stelt Mir. "Ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze met een motor komen die echt werkt en dan kunnen we van daaruit verbeteren. De motor waar ik vandaag op reed, is een goed uitgangspunt om volgend jaar goede dingen te doen. We moeten nog een stap zetten, maar na wat ik vandaag heb gezien, weet ik zeker dat ze dat zullen doen."