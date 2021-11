Mir: “Op een andere manier winnen is een soort obsessie”

Met slechts veertien races en meerdere races op dezelfde circuits was de MotoGP in 2021 heel bijzonder. Ook lag de strijd om de wereldtitel volledig open door afwezigheid van Marc Marquez, die op dat moment zes van de laatste zeven kampioenschappen had gewonnen. De wereldtitel van Joan Mir was echter meer dan terecht. De coureur was in zijn tweede MotoGP-seizoen de meest constante en effectieve rijder van het veld. Mir had echter veel meer verwacht van het seizoen waarin hij die titel verdedigde en dat kwam door de ontwikkeling van Suzuki, die achterbleef bij de andere constructeurs. Vroeg in het seizoen had Mir al door dat hij geen topfavoriet zou zijn in het jaar dat hij zijn kampioenschap verdedigde.

“Aan het begin van het seizoen realiseerde ik me al dat we diep moesten gaan”, vertelde Mir recent in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Ik zag dat alle constructeurs flink wat verbeterd hadden en dat er ook gebieden waren waar wij onszelf moesten verbeteren. Ik realiseerde me dat ze allerlei zaken deden die wij niet hadden, er waren verschillen in de acceleratie en dat heeft ons veel gekost.”

De Grand Prix van Emilia-Romagna was voor Mir de lastigste race van het seizoen waar hij al in de tweede ronde van de wedstrijd crashte. Hij lag op dat moment achttiende. Dat de Spanjaard vanuit de pitbox moest toekijken hoe Fabio Quartararo het kampioenschap op zijn naam schreef, was extra pijnlijk. “Ik had er weinig emoties bij, maar het voelde op dat moment als een nederlaag. Ik had gedacht dat we dit jaar iets zouden presteren en dat is niet gelukt.”

Mir heeft zich dit seizoen meermaals kritisch uitgelaten over de ontwikkeling bij Suzuki en heeft de druk wat dat betreft ook opgevoerd. Met het oog op 2022 staat er meteen veel op het spel aangezien de huidige contracten aflopen. “Ik heb in mijn tijd bij Suzuki nog niet alles bereikt, ik heb nog niet alles laten zien hier. Ik weet dat ik op een andere manier kan winnen en het is voor mij een soort obsessie om dat nog te laten zien. Ik won vorig jaar door constant te zijn, door slim te zijn en andere zaken, niet omdat ik de snelste was. Ik wil graag vechten door de snelste te zijn met Suzuki. Dat is nog steeds een uitdaging voor mij.”