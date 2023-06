Joan Mir moet ook Duits MotoGP-weekend laten schieten

Joan Mir crashte tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië en brak daarbij de pink van zijn rechterhand. De MotoGP-kampioen van 2020 trok zich daardoor terug en nam niet deel aan het restant van het weekend op Mugello. De Spanjaard beleefde afgelopen vrijdag zijn twaalfde crash van het seizoen, waarmee hij zijn record in één seizoen evenaarde. De verwachting was dat de Spanjaard snel zou herstellen, maar dat is niet het geval. Mir doet daarom komend weekend niet mee aan de Grand Prix van Duitsland.

De 25-jarige coureur stond op de officiële inschrijflijst voor de Sachsenring, maar verdween later op de maandag alsnog van de lijst. Dit betekent dat de Repsol Honda-coureur heeft laten weten niet fit genoeg te zijn. Honda hoopt natuurlijk dat Mir voor de race in Nederland weer voldoende hersteld is. Na de wedstrijd op het TT Circuit in Assen start de MotoGP namelijk aan een zomerstop van vijf weken. Het Japanse merk wijst geen vervanger aan en dus verschijnt er maar een Repsol Honda-coureur op de grid in Duitsland.

Het 2023-seizoen van Mir is vooralsnog niet makkelijk geweest. In de sprintrace in Portugal viel hij van zijn machine. Dit gebeurde ook in de races in Argentinië, Austin, Jerez en Le Mans. Hij finishte alleen in de race in Portimao en de sprintraces in Austin en Le Mans, al eindigde Mir steeds buiten de top-tien. De Spanjaard bivakkeert nu met slechts vijf punten op de twintigste plek in het kampioenschap, 126 punten achter WK-leider Francesco Bagnaia en tien punten achter teamgenoot Marc Marquez, die voorlopige geen enkele Grand Prix wist te finishen.

GasGas Tech3 schrijf Pol Espargaro in

De naam van Pol Espargaro pronkte maandag ook op de lijst. De 32-jarige coureur crashte hard tijdens het openingsweekend van 2023. Hierdoor liep hij diverse breuken op, wat ervoor zorgde dat hij tot nu toe alle races moest missen. De inschrijving betekent niet dat zijn deelname aan het Duitse GP-weekend vaststaat. Komende donderdag moeten de MotoGP-artsen nog groen licht geven.