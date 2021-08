Mir: Druk in MotoGP-titelstrijd ligt nu bij Quartararo

Quartararo begon met een voorsprong van 34 punten aan de Oostenrijkse dubbel en deed uitstekende zaken door die marge uit te bouwen naar 47 punten. Hij deed dat met een derde en een zevende plaats terwijl landgenoot Johann Zarco – die tweede stond – een flinke steek liet vallen in de race van zondag. Mir staat op zijn beurt nu gedeeld tweede met Pecco Bagnaia en moet aan de bak om zijn titel te verdedigen. De komende drie races op Silverstone, Aragon en Misano kunnen volgens hem doorslaggevend worden in de titelstrijd. Daarbij zal de druk op Quartararo alleen maar toenemen.

“Voor Fabio begint er nu een ander kampioenschap”, verklaarde de Suzuki-coureur. “De komende drie races gaan we een ander kampioenschap zien. Hij heeft nu een aardige voorsprong, maar ik denk dat de druk nu elke race steeds hoger wordt. En voor een rijder is het moeilijk om met die druk om te gaan. Ook bij Yamaha rust alle druk op hem en dat was vorig jaar niet het geval. Hij doet het uitstekend, maar de druk is wel hoger. We gaan zien wat het brengt.”

Klein plaagstootje

Quartararo schoof, geconfronteerd met de teksten van de wereldkampioen, de druk weer af. De Fransman denkt dat het enkel een strategie is om de druk op te voeren, maar stelt dat het niet zo werkt. “Dat maakt geen verschil voor mij, in de Oostenrijkse GP rustte het gewicht van Yamaha op mijn schouders en dat veranderde niets aan de race”, verklaarde Quartararo. “Het is een klein plaagstootje om mij onder druk te zetten, maar het doet me niets. Het is grappig, maar ik ga op Silverstone weer voor de overwinning vechten.”

Wil Mir in de tweede helft van dit seizoen aanspraak maken op de wereldtitel, moet hij naar eigen zeggen nog twee of drie races winnen. Tot nu toe stond Mir pas vier keer op het podium.