Joan Mir vervolgt zijn MotoGP-loopbaan vanaf dit jaar bij Honda, nadat hij Suzuki eind 2022 moest verlaten nadat zij de stekker uit het project trokken. De Spanjaard is de vijfde teamgenoot van Marc Marquez in zes jaar tijd. Al zijn voorgangers hadden het lastig met de Honda-motor. Het Japanse merk kende in de aanloop naar het 2023-seizoen geen vlekkeloze voorbereiding. De nieuwe machine is een lastige en Marquez liet donderdag al weten dat Honda geen titelkandidaat is. Met een dertiende tijd was Mir in de tests de beste Honda-coureur, al had hij in de gecombineerde tijdenlijst nog wel acht tienden achterstand op Ducati-rijder Francesco Bagnaia. Ondanks alle uitdagingen waar Honda voor staat, vindt Mir dat het team geweldig gewerkt heeft door de motor tijdens de tests beter te maken.

"Deze overgang was voor mij niet heel eenvoudig", aldus de MotoGP-kampioen van 2020. "Ik droom echter al wel heel lang van een kans bij dit team. We moeten alle zeilen bijzetten om het voor elkaar te krijgen. De winter was pittig. Zodra je overstapt naar een andere motor, is het dankzij het hoge niveau in deze klasse, lastig om net even die laatste tiende van een seconde te vinden. Maar we concentreerden ons daar wel op en hebben geprobeerd tijdens elke test beter te worden. We hebben dat goed gedaan, ik ben tevreden. Natuurlijk wil je dichter bij de top staan, maar dat is onderdeel van het proces."

De laatste keer dat Mir een Grand Prix won was in het jaar dat hij kampioen werd. Hij schreef in 2020 de race op Aragon op zijn naam. Het was voorlopig ook zijn laatste. Zijn verwachtingen voor 2023 tempert de 25-jarige coureur, maar hij geeft toe dat ze nog steeds hoog zijn. "Het is belangrijk om realistisch te zijn als je verwachtingen stelt. Je moet met beide benen op de grond blijven staan. Dit is een flinke verandering in mijn loopbaan en het heeft, net als bij Suzuki, gewoon tijd nodig. Voor mij is het belangrijkste dat ik me elke race en elke dag inzet om de motor verder te ontwikkelen. Ik voel me elke dag ietsje beter en meer thuis op de machine. Ik verstrek de engineers goede informatie om het hele pakket te verbeteren. Het samenvoegen van alles is niet eenvoudig, maar de verwachtingen zijn hoog. Ik wil het seizoen bovenaan eindigen. Als we dat voor elkaar willen krijgen, is het belangrijk dat we niet ver bij de leiders vandaan zitten."