Mir op drempel van titel: “Overwinning op het perfecte moment”

Mir gaat al een paar races aan de leiding in het wereldkampioenschap MotoGP, maar had tot zondag nog nooit een Grand Prix gewonnen. Zijn laatste overwinning dateerde uit 2017, toen hij wereldkampioen werd in de Moto3-klasse. Eerder dit jaar was Mir al dichtbij een overwinning op de Red Bull Ring, maar toen gooide een rode vlag roet in het eten. Zondag zegevierde hij voor het eerst in dienst van Suzuki en tekende hij opnieuw voor historie. Het was voor de Japanse constructeur de eerste een-twee sinds de Duitse GP van 1982 (Randy Mamola won voor merkgenoot Virginio Ferrari).

“Het is geweldig, ik kan het eigenlijk niet beschrijven”, aldus Mir. “Deze overwinning kwam op het perfecte moment. Natuurlijk had ik in Oostenrijk graag willen winnen, maar toen was het nog niet mijn beurt. Vandaag was het wel mijn beurt. Ik ben blij, maar eigenlijk was ik voor de race al heel blij omdat we een goed weekend afgewerkt hadden. Zeker op vrijdag hebben we hard gewerkt aan de motor, op zaterdag vond ik een verbetering in de regen en kon ik een goede kwalificatie rijden. Het ging gewoon heel erg goed. Vanochtend in de warm-up was het tempo helemaal niet zo slecht. Dat was de sleutel voor de overwinning, ik had iets meer dan de anderen en ik kon het laten zien. Ik ben ook vooral heel blij voor het team, een een-tweetje voor Suzuki is geweldig.”

Mir kon zijn teamgenoot verschalken toen die in de zeventiende ronde een foutje maakte bij het terugschakelen. De WK-leider wist dat hij sneller was, maar had nog durven wachten. “Ik wilde nog wel even wachten om te zien waar ik Alex kon pakken, ik dacht dat ik iets sneller was”, vervolgde hij. “Maar het was moeilijk om constant te rijden en aan de banden te denken en geconcentreerd te blijven. Je weet niet wat het perfecte moment is. Maar toen ik zag dat Alex een fout maakte, greep ik mijn kans. Ik was aan het pushen, maar wel op dezelfde manier. Ik reed gewoon goed, ik had misschien twee of drie tienden per ronden meer snelheid. Dat was de sleutel voor de overwinning.”

Volgend weekend kan Mir de titelstrijd in zijn voordeel beslissen. Als hij weer op het podium staat, wint hij hoe dan ook de wereldtitel. Toch loopt hij nog niet op de zaken vooruit.“Nu is het belangrijk om nog slimmer te rijden dan hiervoor. We hebben een mooie voorsprong, met deze overwinning hebben we het niet beslist maar het gaat de goede kant op. Het is nog niet klaar, maar het ziet er goed uit. Ik probeer volgende week op herhaling te gaan en te zien of ik de potentie heb om weer voor de overwinning te vechten. Als dat niet lukt, zal ik proberen om zoveel mogelijk punten te scoren.”