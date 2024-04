Mir kraakt MotoGP-stewards na Márquez-clash: "Ongelofelijk inconsistent"

In de tweede helft van de MotoGP-sprintrace op Jerez de la Frontera kwamen Joan Mir en Marc Márquez met elkaar in aanraking. Wat volgde voor de Honda-rijder was kostbaar positieverlies, dat hem in eerste instantie net buiten de punten hield - totdat hij door een tijdstraf voor Raúl Fernández nog opschoof naar de negende plek. De stewards wezen Márquez aan als schuldige en voor straf moest de zesvoudig MotoGP-kampioen één positie inleveren. Vooral de zwaarte van die straf stuitte Mir tegen de borst, zo liet hij na afloop in duidelijke bewoordingen weten.

“Het was een beetje oneerlijk, want ik had een goede start en vervolgens contact in bocht twee. Daarna verloor ik veel posities, om vervolgens weg te rijden bij het groepje achter mij. Ik haalde de groep met Miguel [Oliveira] bij en in en bleef achter Raúl hangen om een aanval voor te bereiden voor de slotfase”, blikte Mir terug op zijn race. “Vervolgens raakte Marc me ineens in de laatste bocht, waardoor ik wijd ging en veel plekken verloor. Later haalde hij Miguel op precies dezelfde manier in, maar hij hoefde maar één positie in te leveren. Dat was het.”

Wat Mir vooral dwars zit zat, is dat hij vorig jaar in Portimão voor een vergelijkbare aanvaring met Fabio Quartararo - waarbij hij zelf crashte - een dubbele long lap-penalty kreeg. “Dat was mijn laatste straf”, vervolgde de wereldkampioen van 2020. “Ditmaal crashte Marc niet, maar verloor ik vier posities doordat hij me wijd beukt. Toch hoeft hij maar één plek in te leveren. Dat begrijp ik niet.” Daar voegde Mir nog aan toe dat hij de actie van Márquez an sich ook niet helemaal begrijpt. “Als hij drie seconden langer had gewacht, zijn we de bocht uit en pakt hij me op het rechte stuk.”

De stewards moesten het dus ook ontgelden vanwege de inconsistentie in hun besluiten. “Het is ongelofelijk hoe ze deze dingen inschatten. Ze zijn zo inconsistent met de straffen. Het is ongelofelijk.”

Márquez accepteert schuld en milde straf

Márquez verklaarde na afloop tegenover de pers dat hij weliswaar fout zat bij het contact, maar dat Mir in zijn ogen wanhopig probeerde de plek vast te houden. “Ik probeerde Mir op een soepele manier in te halen, maar toen liet hij de rem los, kwam hij naar binnen en hadden we contact. Het was mijn fout, maar soms moet je ook iets begrijpen”, verklaarde de Gresini-rijder, die na alle tijdstraffen als zesde eindigde in de sprintrace. “In dit geval probeerde Mir zijn plek vast te houden, terwijl ik de rem niet genoeg losliet om hem helemaal in te halen. Ik accepteer de straf, één positie [inleveren]. Het was een goede straf voor de stewards, maar het was ook makkelijk om een plek aan Oliveira te geven en vanaf daar weer terug te komen.”