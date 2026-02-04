De voorbereidingen op het MotoGP-seizoen 2026 verlopen voor Honda vooralsnog voorspoedig. Tijdens de shakedowntest tekende Aleix Espargaró al voor een competitieve snelste tijd van de week op de RC213V, en ook in de volwaardige test in Sepang zit het tempo er goed in. Dat heeft Joan Mir dinsdag bewezen door als eerste onder de 1 minuut en 57 seconden te duiken. Het is tevens de eerste keer dat een Honda-rijder hierin is geslaagd.

"Mijn vertrouwen op de motor groeit. Als je dan een nieuwe band monteert, vertaalt dat zich in een goede rondetijd", verklaarde Mir na zijn 1.56.874, waarmee hij woensdag de snelste rijder was. "Daar hebben we ons vanochtend een beetje op gericht, om de focus daarna te verleggen naar het proberen van verschillende dingen."

"We proberen de puzzel compleet te maken en proberen verschillende dingen. Daaruit proberen we dingen te kiezen die het beste bij mijn stijl passen. Op dit moment ben ik blij", benadrukte de wereldkampioen van 2020. Door het testwerk van de afgelopen twee dagen kreeg hij langzaam maar zeker ook een idee van de configuratie van de RC213V die hij in de eerste fase van het seizoen wil gebruiken.

"Dat denk ik wel, want mijn huidige basis is goed - dat laten de rondetijden wel zien. Wel denk ik dat er nog wat marge is om aan details te werken, zodat we ons nog verder kunnen verbeteren", legde Mir uit. "Wat betreft de time attack voel ik me goed op de motor, maar we moeten nog werken aan het rijden op gebruikte banden. Daar hebben we nog wat marge."

Na de eerste dag van de test in Sepang sloot Mir zich aan bij de bevindingen van Espargaró, die de huidige RC213V de beste Grand Prix-motor waarop hij ooit heeft gereden noemde. De Spanjaarden waren niet de enige die positief gestemd zijn over de Honda: dat gold eveneens voor Luca Marini. De Italiaan, woensdag de nummer elf op de ranglijst, was vooral complimenteus over de progressie met het motorblok.

"Ze hebben heel goed werk geleverd. De laatste specificatie van vorig jaar was al een enorme verbetering en nu is het blok weer iets beter geworden", vertelde Marini, die Honda echter ook maande om niet stil te gaan zitten. "Deze winter hebben ze heel goed gewerkt en daar kunnen we tevreden mee zijn. Toch is het nog niet genoeg, want je hebt nooit genoeg vermogen op de motor."

Ook op een ander vlak waar Honda de afgelopen jaren niet uitblonk, werden volgens Marini deze winter stappen gezet. "We hebben ons enorm gefocust op de vibraties. Dat was mijn werk vandaag. We hebben wat goede oplossingen gevonden", legde de Italiaan uit. "Op dit circuit zijn bochten 5 en 12 altijd lastig met chatter, maar de motor wordt op dat vlak beter. We moeten er nog aan werken, maar we kunnen tevreden zijn."

Zarco ziet potentie, maar zoekt balans

Binnen het fabrieksteam van Honda overheerste dus een positief gevoel na afloop van de eerste twee testdagen in Maleisië. Vanuit de garage van Honda LCR klonk echter een minder positief geluid: Johann Zarco gaf op de veertiende plek bijna anderhalve seconde toe op Mir en erkende na afloop dat hij nog niet op dezelfde golflengte zit als de rijders van Honda HRC.

"Ik heb op dit moment namelijk de juiste balans op de motor nog niet gevonden", luidde Zarco's conclusie na de tweede testdag. "Ik heb geleerd dat de juiste balans een heel smal gebied is. Als we erin slagen om die balans te vinden, dan wordt het werk makkelijker en hebben we ook meer plezier op het circuit."

Toch kon ook Zarco er niet omheen dat de RC213V tot nu toe veel potentie toonde tijdens de testdagen in Sepang. "Ik vind dat de motor erg goed presteert. De prestaties zijn enorm verbeterd en zelfs ik kan snel zijn, maar ik kan alleen snel zijn zonder dat ik me op mijn gemak voel", vervolgde de Fransman. "Als ik Luca en Joan volg, zie ik dat ze zich erg comfortabel voelen op de motor en dat ze de hele run ook heel competitief zijn. Ik kan niet net zo positief zijn als zij, zolang ik niet het gevoel krijg dat ik nodig heb."