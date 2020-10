Mir: "Neem minder risico als ik de race niet kan winnen"

Mir eindigde zondag op de derde plaats in de Grand Prix van Teruel en staat nu fier aan de leiding in het wereldkampioenschap. Met nog drie races te gaan heeft hij een voorsprong van 14 punten op Fabio Quartararo. Verschillende coureurs hebben Mir inmiddels gebombardeerd tot topfavoriet voor de wereldtitel, ondanks dat de coureur dit seizoen nog geen wereldtitel gewonnen heeft. Sinds het veroveren van die positie in het kampioenschap heeft Mir de raceweekenden aangevlogen met dezelfde aanpak. Het voornaamste is nog altijd dat hij dolgraag een MotoGP-race wil winnen. Hoewel het winnen van het kampioenschap zonder een race niets afdoet aan de waarde van de titel, denkt Mir dat hij op dit moment niets hoeft te veranderen voor de laatste races van het seizoen.

“Het zou een grove fout zijn om alleen aan het kampioenschap te denken, we weten allemaal dat we een fout kunnen maken. Nu nog meer”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “We moeten snel zijn en als je snel bent neem je ook risico en kun je een fout maken. Het is belangrijk om een balans te vinden met dat risico… In deze race dacht ik op een bepaald moment dat ik de beide rijders aan kop in kon halen. Maar toen ik zag dat het niet lukte, vroeg ik mezelf af waarom ik bleef pushen. Ik hoef geen risico te nemen als ik weet dat ik de race niet kan winnen. Dat is het punt. Op bepaalde momenten hoeven we niet aan het kampioenschap te denken, in de eerste ronden was ik daar helemaal niet mee bezig. Later na dat ene moment wel, misschien dacht ik er toen aan. Je moet de balans vinden.”

In 2017 vocht Mir voor het kampioenschap in de lichtste klasse van de Grand Prix-paddock. Hij trok de titel toen over de streep op Phillip Island, twee races voor het eind van het seizoen. Gevraagd of die ervaring hem kan helpen in de MotoGP-titelstrijd, zei hij: “Het is anders, het is een ander moment. Maar voor mij is die titel hetzelfde waard als deze. Als ik de kans krijg om deze titel te winnen, is die voor mij hetzelfde waard als de Moto3-titel. Dat is het niet. Ik ben inmiddels meer volwassen, ik begrijp dat ik de ervaring heb om met de druk om te gaan, ik weet wat het is. Ik denk dat ik wat dat betreft veel geleerd heb in 2017.”