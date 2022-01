Joan Mir finishte zestien races in de top negen, waarvan elf keer in de top vijf. Hiermee behoorde de Spaanse coureur tot een van de meeste constante MotoGP-rijders in het seizoen 2021. Zes keer bezocht de wereldkampioen van 2020 het podium. Maar op de hoogste plek van het ereschavot mocht Mir niet plaatsnemen en dus lag de coureur al voortijdig uit de titelstrijd. Mir slaagde er niet altijd in om de strijd aan te gaan met onder meer Fabio Quartararo.

Quartararo eindigde ook in zestien Grands Prix in de top tien en net als Mir ook elf keer in de top vijf. In tegenstelling tot de Spanjaard, scoorde de Fransman echter wel vijf overwinningen. In totaal behaalde de Yamaha-coureur 278 punten en won uiteindelijk het kampioenschap. Mir bleef met een verschil van 70 punten op de derde positie steken in de eindstand. Hij moest ook Francesco Bagnaia voor zich dulden.

Ondanks het constante optreden van Mir, trok men de conclusie dat de Suzuki-motor niet in staat was om de titel te verdedigen. Iets wat Mir tegenspreekt: "Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Het was een opeenstapeling van een aantal zaken waardoor we niet [voor de titel] konden vechten. Het is lastig en moeilijk om over te hebben, als ik eerlijk ben", vertelt Mir in een exclusief gesprek met Motorsport.com. De Spanjaard was wel kritisch op het Japanse merk, maar wilde Suzuki niet alle schuld in de schoenen schuiven. Toch geeft Mir aan niet al blij te zijn met het verloop van het vorige seizoen.

Volgens de oud-kampioen was het vooral lastig om te verteren dat concurrenten zich gedurende het 2021-seizoen hadden verbeterd, maar Suzuki op dat vlak achterbleef. "Ik kan dit antwoord alleen geven op basis van wat wij denken over andere motoren", vervolgt Mir. "Ik ken de waarheid echter niet, want ik heb buiten een Suzuki nog nooit een andere machine getest. Maar mijn gevoel zegt dat je voor de kracht de Ducati neemt, de Honda voor wendbaarheid, de grip van Yamaha en de consistentie van Suzuki."

Nog geen MotoGP-contract voor 2023

De slechts 24-jarige heeft met een Moto3- en MotoGP-titel al twee wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Mir rijdt komend seizoen nog bij de Japanners, maar heeft voor na 2022 nog geen contract. Er doen geruchten de ronde dat de coureur Suzuki aan het eind van dit jaar verlaat. In sommige sporten is het niet vreemd dat in contract een clausule wordt opgenomen, waarin staat dat een sporter mag vertrekken bij een aanbod van een groter team. Op de vraag welke formaties hij daarin zou zetten, geeft hij een veilig antwoord: "Ik denk dat de sterkste MotoGP-teams op dit moment Ducati, Honda en Yamaha zijn. Ook Suzuki plaats ik op die lijst."