Tijdens de test in Misano eerder deze maand was Joan Mir één van de coureurs die op de RC213V-machine voor 2024 mocht plaatsnemen en de Spanjaard was gematigd tevreden over de prestaties van de motor. Het was volgens de enkelvoudig MotoGP-kampioen een stap de goede richting in, maar de performance viel nog wat tegen. Na de test sloot de man van Mallorca niet uit dat hij dit jaar al tijdens een raceweekend op de nieuwe motor plaats mocht nemen, maar liet niet los wanneer hij verwachtte de RC213V voor het eerst tijdens een MotoGP-weekend in te zetten.

Op de donderdag in India liet Mir dan toch los dat hij hoopte om tijdens daar de nieuwe Honda te gebruiken, maar dat het niet gelukt is. "We hebben de motor hier nog niet ontvangen", verklaart de Spanjaard. "Eerlijk, ik verwachtte dat wel, maar we hebben hem niet. Het zal dus weer een hele strijd worden, net als vorig weekend." De 26-jarige coureur vertelt dat het volgens Honda is misgegaan door problemen met het transport: "Ze zeggen dat ze problemen hadden om de motor [na de test in Misano] in Japan te krijgen, waarna hij naar India zou gaan."

Nu heeft Mir de verwachting dat de 2024-machine wel in Motegi gebruikt kan worden, wat eveneens de thuisrace voor het team van Honda is. "Het is echt jammer dat we hem hier niet hebben, maar in Japan hoop ik veel rondjes op de motor te kunnen rijden om [de motor] beter te begrijpen", noemt de Spaanse coureur. "Als we echt de goede richting op gaan kan dat heel erg helpend zijn voor Honda. Het is dus wat mij betreft logisch [om met de nieuwe motor te gaan racen], want als we met het prototype mogen rijden weten we beter wat het potentieel van de motor is. Het betekent ook dat ik de motor kan aanvoelen en waardevolle informatie kan delen over waar we goed zijn en waar niet."

Mir: Pas beter op nieuwe motor

Mir is met 1,75 een lange motorrijder, maar op de 2024-machine past hij beter dan die van dit jaar. "Ik voel me wat comfortabeler. Dat is altijd een grote stap, zelfs als het chassis en het motorblok hetzelfde blijven ben je comfortabeler, beweeg je makkelijker en heb je meer natuurlijke grip" verklaart de winnaar van één MotoGP-race. "Dit is dus voor mij positief."