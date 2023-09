Mir sluit inzet 2024-chassis Honda in MotoGP-seizoen 2023 niet uit

Honda beleeft een uiterst moeizaam MotoGP-seizoen 2023. LCR Honda-coureur Alex Rins wist weliswaar de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam te schrijven, maar verder heeft het Japanse merk geen enkele podiumplaats behaald. Momenteel bezet het daardoor de laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Ook heeft het geleid tot geruchten over de toekomst van Marc Marquez, die ondanks een tot eind 2024 doorlopend contract recent in verband is gebracht met een overstap naar Gresini Ducati. Om de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen te overtuigen van een langer verblijf, werd de hoop gevestigd op de 2024-versie van de RC213V die afgelopen maandag in Misano voor het eerst getest werd.

In die test lag de focus grotendeels op het nieuwe chassis. Marquez merkte op dat dit chassis een andere rijstijl vraagt, maar dat de problemen hetzelfde zijn als bij de huidige motorfiets. Ook Joan Mir testte in Misano met het nieuwe chassis en hij deelt iets andere bevindingen dan zijn teamgenoot. "We zijn op sommige vlakken verbeterd. We hebben zeker geen grote stap gezet, we zitten er ver vandaan. Het gevoel was wel iets beter, vooral op gebruikte banden kon ik iets consistenter zijn", legt Mir uit. "Dat is oké, want dit is pas de eerste test. We zagen iets positiefs. Ik kan nog niet zeggen of dit de manier is waarop we volgend jaar gaan rijden, want we moeten alles scherp krijgen. Maar als we op het punt willen komen waar we willen zijn, hebben we iets meer hulp nodig."

De nieuwe krachtbron konden Mir en Marquez in Misano nog niet uitproberen. Daarom werd het nieuwe chassis voorzien van de huidige krachtbron. Mede daardoor sluit Mir niet uit dat hij de rest van het seizoen in actie komt met het nieuwe frame. "Ik ben er nog niet over uit, want uiteindelijk heb ik er nog geen beslissing over genomen. Maar als het lukt tijdens het plannen, waarom niet? Ik zei dat dit seizoen meer een testseizoen zou worden, dus waarom niet?", aldus de wereldkampioen van 2020, die eraan toevoegde dat het nieuwe chassis iets minder problemen heeft met de grip aan de achterkant, terwijl het remmen en sturen ook iets beter werd.

De eerstvolgende MotoGP-test is na afloop van het seizoen in Valencia en daar kunnen Mir en Marquez waarschijnlijk ook de nieuwe krachtbron voor 2024 testen. Eerstgenoemde betwijfelt echter of die voor een grote verandering gaat zorgen. "Alle hulp is welkom. Maar het klopt dat ze minder tijd hebben om iets te ontwikkelen voor de volgende test in Valencia nu we hier geen nieuwe krachtbron hadden", aldus Mir. "Het was beter geweest als we die nu wel hadden gehad, zodat we konden proberen dingen te begrijpen. Zo is het echter niet en we richten ons op wat we wél hebben. Als ze hier geen nieuwe krachtbron hebben, houdt het in dat de verandering hoogstwaarschijnlijk niet enorm is."