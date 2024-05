Tijdens het MotoGP-weekend in Frankrijk had Jack Miller het erg zwaar. De Australiër kon het alle dagen in Le Mans niet voor elkaar krijgen om met de KTM de snelheid van de concurrentie te evenaren en tot overmaat van ramp lag hij in de zestiende ronde naast zijn machine. Een valpartij in bocht 11 maakte een einde aan zijn race. Het was een teleurstellend einde aan een weekend om snel te vergeten. "We moeten begrijpen wat we anders kunnen doen en we moeten het tij keren. Dit is voor ons een moeilijk moment", verzucht de coureur na afloop van de race.

De crash kwam voor Miller uit de lucht vallen. "Ik deed op dat moment niets anders, ik remde op precies dezelfde plek", legt de 29-jarige rijder uit. "Ik reed een kilometer per uur sneller dan de ronde daarvoor, maar ik was in de race nog sneller geweest. Toch blokkeerde ik direct." Tel daarbij de problemen met de pace op en het einde was zoek. "Ik had moeite om [1 minuut] 31 te rijden en daarin te blijven. In de warm-up gebruikte ik een oudere band en op mijn eigen houtje wist ik dat wel te behalen. Zo gauw de race begon, had ik het moeilijk met de pace."

Problemen met race pace moeten opgelost worden

Voor Miller is het noodzakelijk om de problemen met de race pace snel onder de knie te krijgen. "Zaterdag [in de sprint] had ik zoveel moeite in de eerste bocht, dat was op zondag [in de race] net zo. In de warm-up had ik dat probleem niet en de rest van het weekend ook niet. Ik zei op vrijdag nog dat de motor nog nooit zo stabiel heeft aangevoeld, misschien heb ik het wel gejinxt", verklaart de KTM-man. "We proberen het op te lossen en te begrijpen wat we anders moeten doen. Ik ben er open over wat er moet veranderen en dat gaat ons lukken. Het is vooral een vraag wanneer."