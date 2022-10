In de voorlaatste race van het seizoen krijgt Francesco Bagnaia dit weekend zijn eerste kans om het kampioenschap in zijn voordeel te beslissen. Hij heeft veertien punten voorsprong op Fabio Quartararo en moet er elf meer scoren om de wereldtitel in Maleisië al veilig te stellen. De rijders van Ducati hebben instructies gekregen hoe ze eventuele gevechten met Francesco Bagnaia aan moeten pakken, al zit de Italiaan zelf helemaal niet op dergelijke hulp te wachten. Teamgenoot Jack Miller heeft meermaals aangegeven zijn teamgenoot te willen helpen, maar heeft ook dit weekend nog zijn eigen strijd te voeren. De Australiër staat op de vierde plek in het kampioenschap en wil voor de derde plek gaan, mede omdat dat nog een aardige financiële bonus oplevert.

“Mijn belangrijkste doel is nog altijd mijn eigen prestatie”, zegt Miller, die op 27 punten van de derde plek staat. “Persoonlijk is die derde plek voor mij nog steeds haalbaar. Het is een buitenkans, maar die andere jongens hebben de afgelopen races niet geweldig gescoord. Ik heb een goede kans om wat punten terug te pakken als dat zo blijft. Ik wil zelf maximaal scoren, als Pecco hulp nodig heeft ben ik er voor hem. Begrijp me niet verkeerd, dan help ik. Maar zoals ik vaker gezegd heb, is het in de basis een individuele sport en ik doe mijn best. Het verschil tussen de derde en vierde plek in het kampioenschap is nog flink als je het hebt over bonussen. De derde plek dan tenminste. Vorig jaar werd ik vierde en kreeg ik helemaal niets.”

De marge van Bagnaia maakt het iets makkelijker voor Miller om voor eigen succes te gaan, maar stelt dat hij geen risico zal nemen als hij met zijn mede-Ducatist op de baan is. “Hij heeft nu wat punten voorsprong, zoveel is duidelijk”, aldus Miller. “Het was op Phillip Island iets rustiger toen ze virtueel gelijk stonden. Ik denk dat het dit weekend anders is, de focus ligt meer op mijn eigen race. En of het nu om het kampioenschap gaat of de vijftiende of zestiende plek, het laatste wat je wil is je teamgenoot eruit rammen. Je bent dan toch altijd voorzichtiger als hij in de buurt is, ik wel tenminste.”