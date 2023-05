Met de snelste tijd in beide vrijdagtrainingen en de vierde tijd in de kwalificatie zag het er rooskleurig uit voor Jack Miller. In beide races ging het echter volledig mis voor de KTM-rijder. In de sprintrace ging hij al in de openingsfase onderuit. Op zondag leidde hij even de Grand Prix maar ging vervolgens opnieuw in de fout. Ondanks de veelbelovende snelheid bleef de Australiër met lege handen achter en zag de achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia oplopen tot 45 punten.

“Een weekend vol fouten aan mijn kant. Dat is niet goed”, blikt Miller in gesprek met Motorsport.com schuldbewust terug op zijn moeizame weekend. “Ik heb het team en iedereen mijn excuses aangeboden. We gaan proberen het beter te doen in Mugello. En op een dag waarop Pecco nul punten scoort, en wat anderen ook, had het een goede dag qua punten kunnen zijn. Ik heb geen enkel punt gescoord. Dus ik kan mezelf wel voor m’n kop slaan”

Op zaterdag ging Miller onderuit met de medium voorband waarop hij zich niet comfortabel voelde. Op zondag pakte hij te veel van de kerbs mee bij het uitkomen van de Dunlop-chicane: “Niet het gewenste weekend, maar we moeten het ermee doen. Ik heb heel hard mijn best gedaan, ik heb wat ronden aan de leiding gereden. Ik voelde me niet helemaal lekker met de achterband. Met zeven ronden te gaan ging ik weer wat meer pushen. Ik zette net mijn snelste raceronde neer en toen, als een idioot, pakte ik de kerb mee en toen was het voorbij. Ik wisselde te agressief van richting, daar was geen redden meer aan.”