MotoGP GP van Portugal

Jack Miller woedend over aangepast tijdschema MotoGP-sprint: “We racen niet meer in de regen”

Miller vindt dat het kampioenschap de rijders steeds meer de kans ontneemt om in de regen te racen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:32

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jack Miller heeft hard uitgehaald naar het besluit van MotoGP om de sprint van de Grand Prix van Portugal te vervroegen vanwege verwacht slecht weer. Volgens hem krijgen coureurs tegenwoordig geen kans meer om in de regen te racen.

Midden in de kwalificatie op zaterdagochtend maakte MotoGP bekend dat de starttijd van de sprint was vervroegd van 15.00 uur naar 14.30 uur, om slecht weer te ontwijken. Later in de middag werd zware regen verwacht in Portimao.

Door dat besluit verliep de sprint zonder problemen en zonder onderbrekingen door het weer. Coureurs meldden in de slotfase alleen wat spetters. Later op zaterdag volgde wel een flinke hoosbui, maar die kwam ruim nadat de podiumceremonie was afgelopen.

De vooraf genomen beslissing van MotoGP viel echter slecht bij Pramac Yamaha-rijder Miller. Hij hoopte juist van de omstandigheden te profiteren en een sterk resultaat te pakken op een motor die op het rechte stuk tekortkomt.

“Ik weet niet waarom de race een half uur naar voren is gehaald. Het lijkt wel alsof helikopters niet meer in de regen kunnen vliegen, of dat wij niet meer in de regen kunnen rijden”, zei hij.

“Ik snap echt niet waar dit in godsnaam op sloeg, voor mij is het één grote grap. Er wordt gewoon niet meer in de regen gereden, zo simpel is het.”

“Ik heb nog twee races te gaan en ik strijd niet om een kampioenschap, dus aan mijn voorbereiding op de race verandert het niets. Maar ik word er vooral kwaad van, want je bent de hele tijd aan het hopen op een natte race en zodra die kans er is, verplaatsen ze verdomme de [starttijd].

“Ik ga het verleden er niet allemaal bij halen, want dan zijn we hier de hele dag bezig. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik weet het niet, het maakt me kwaad, want zoals ik zei: ik hoop op regen, ik hoop op iets dat kan helpen, en dan krijgen we het niet.”

De 31-jarige vroeg zich ook af waarom MotoGP vorige maand bij de Grand Prix van Australië niet een vergelijkbaar besluit had genomen, terwijl de voorspellingen juist waarschuwden voor bijzonder slechte omstandigheden op Phillip Island op zondag.

“Ik snap het echt niet, want de voorspelling was wat die was. Dit was verdomme Phillip Island niet; daar hebben ze die dag niets verplaatst”, zei hij.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP schrapte de allerlaatste Grand Prix op Phillip Island omdat slecht zicht verhinderde dat de medische helikopter kon vliegen, niet omdat de baan te nat was om op te racen.

Het besluit om de sprint in Portimao te vervroegen werd echter simpelweg genomen om de slechte omstandigheden te ontwijken die later op zaterdag waren voorspeld.

LCR-rijder Johann Zarco, die net als Miller goed uit de voeten kan in natte omstandigheden, suggereerde dat het wolkendek het ook in Portimao opnieuw lastig had kunnen maken voor de medische helikopter om te vliegen.

“Ik weet niet of het om 15.00 uur al regende of nat was. Ik heb al gezegd dat een natte race mijn enige kans zou zijn om voor het einde van het seizoen nog een podium te pakken.

“Misschien was dit weer een kans die we niet hebben gekregen. De reden was dat de helikopter moest kunnen vliegen. Dat heb ik gehoord, dus het ging niet om de regen zelf.

“Want het is vreemd. Het is lichte regen en er hangen heel zware wolken. Daarom kan ik niet kwaad zijn. Ik denk dat het een kans was geweest.”

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