Miller wil maatregelen na nieuw fataal ongeluk: “Het moet ophouden”

De pas 15-jarige Dean Berta Vinales liet vorige week het leven na een tragisch ongeval op het circuit van Jerez. Het was al het derde fatale ongeval dit jaar op Europees of mondiaal niveau binnen de motorsport, nadat in mei Moto3-rijder Jason Dupasquier en vervolgens in juli ook de 14-jarige European Talent Cup-rijder Hugo Milan het leven lieten.

Door het meest recente ongeval van het neefje van MotoGP-rijder Maverick Vinales is binnen de motorsport opnieuw de discussie losgebarsten over hoe de veiligheid in de sport verbeterd kan worden. Zo wordt het invoeren van een minimumleeftijd, het gebruik van andere motoren of het beperken van het aantal rijders aan de start besproken om het aantal fatale crashes terug te dringen. Dorna Sports – de eigenaar van de MotoGP en WSBK – bevestigde eerder deze week al aan Motorsport.com dat er een werkgroep in het leven is geroepen die de kwestie zal bespreken.

"Dit mag niet zo doorgaan"

MotoGP-rijder Jack Miller is blij dat er vanuit de overkoepelende organisatie wordt gekeken naar de veiligheid binnen de motorsport. De Ducati-rijder is het namelijk meer dan zat dat er voor de zoveelste keer een minuut stilte moet worden ingelast tijdens een raceweekend: “We hebben deze discussie al gehad in MotoGP, maar zelfs in Supersport [300], de motoren daar zijn er niet eens heel erg snel, maar het zijn er zoveel. De motoren zijn daarnaast ook bepaald niet licht te noemen”, antwoordt Miller op een vraag van Motorsport.com. “Het is een hoop gewicht en er staan zoveel rijders op de grid dat als het een keer mis gaat, de kans dat het helemaal fout gaat verdubbelt of zelfs verdrievoudigt.”

“De races en de klassen zelf zijn fantastisch, het is goed dat er een opstapklasse als de World Supersport 300 is waarmee de jonge talenten die misschien geen kans krijgen in Moto3 toch een manier kunnen vinden om zo omhoog te klimmen op de ladder, maar er moet een stap genomen worden wat betreft de veiligheid. Hoe die races nu verlopen, moet gewoon ophouden. Het mag niet zo doorgaan. In niet eens negen maanden tijd hebben we drie jonge gasten verloren. Het is afgrijselijk en ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ik al die minuten van stilte voor kinderen die nog zo jong waren echt meer dan zat ben. Het is gewoon zo verkeerd, dit mag niet zo doorgaan. Het kan gewoon niet, no way.”

Overschot aan raceklassen

Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez denk dat Dorna haar uiterste best doet om de rijders te beschermen, maar dat het grote aantal categorieën in de lagere klassen het er niet makkelijker op maakt voor de promotor: “Dorna probeert ons te beschermen en ze werken aan de veiligheid van de circuits, de pakken en de helmen”, antwoordt de Spanjaard op de vraag van Motorsport.com of hij vindt dat de MotoGP de rijders voldoende steun biedt. “Maar het risico blijft altijd bestaan. Het klopt dat als je het vergelijkt met twintig jaar geleden, we nu twee keer zoveel kampioenschappen hebben met het dubbele aantal rijders aan de start. Hoe meer klassen, hoe meer rijders op de baan, hoe groter het risico.”

“Het is moeilijk om een juist compromis te vinden, maar ik moet zeggen dat we echt een hoop klassen hebben. Ieder weekend wordt er wel ergens geracet: MotoGP, World Superbike, het Europees kampioenschap. Dat houdt automatisch ook in dat het risico groter is dan in het verleden.”

De Honda-rijder krijgt bijval van Aprilia’s Aleix Espargaro, die echter ook vindt dat een minimumleeftijd of een langer voortraject op kleinere banen moet worden overwogen: “Het is niet alleen die 16 jaar in het WK, omdat 16 niet eens zo’n verkeerde leeftijd is’, aldus de Spanjaard. “We zouden naar 17 jaar kunnen gaan, maar het probleem is dat je volgens mij met 12 jaar al op een groot circuit als Barcelona kunt rijden in de Moto4, wat bijna Moto3 is. Daar ligt voor mij het probleem."

"De opleiding op de minibikes op de kartbanen is goed, misschien dat ze meer tijd kunnen besteden op de minibikes, waar de snelheid een stuk lager ligt. Waar twee rijders zonder gevolgen een ongeluk kunnen hebben, en ze pas een of twee jaar later kennismaken met een groot circuit. In het verleden was de populariteit van de minibikes enorm. Nu wil iedereen meteen Moto4 doen. Al die klassen als de Supersport 300 racen allemaal op de grote circuits. Misschien is het een oplossing om langer op kartbanen te racen, misschien dat de jongeren daar net zo veel, of nog wel meer, kunnen leren.”