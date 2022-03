De drievoudig MotoGP-winnaar sloot de pre-season tests van vorig jaar af als titelkandidaat na een sterke winter, maar kende een moeizame start van het seizoen 2021. Hoewel hij vorig jaar twee Grands Prix won, kwam de Australiër niet verder dan de vierde plaats in de eindstand. Miller had uiteindelijk 61 punten achterstand op de nummer twee Francesco Bagnaia, zijn teamgenoot bij Ducati.

Zijn aanloop naar de eerste MotoGP-race in Qatar pakt Miller anders aan, dan hij vorig seizoen deed. "Ik denk dat het goed is dat ik hongerig start in plaats van dat ik denk dat ik het kampioenschap wel win", zegt Miller. "Dit voelt goed. Ik moet met beide voeten op de grond blijven en gefocust blijven. Ik moet me goed beseffen dat er nog veel werk te verzetten is. Het seizoen is superlang en het lijkt erop dat we dit jaar weer een normaal jaar gaan draaien, dus dat betekent ook meer reizen. Het is zaak om constant geconcentreerd te blijven, ons doel voor ogen houden. Het belangrijkste is het voorkomen van een terugval in het midden van het seizoen of een roerige start. Zoals ik zei ik ben druk bezig geweest in de afgelopen tests, ik reed bijna 80 rondjes per dag. Ik voel me goed, fit en klaar om te beginnen."

Hoe goed is Ducati?

Waar Ducati staat in de pikorde komend seizoen, is nog een vraagteken. Het Italiaanse team bleef min of meer onder de radar tijdens de wintertests, met in Indonesië een overall derde tijd van Luca Marini op de GP22 van VR46. Hoewel de nieuwe machine positief werd ontvangen door de Ducati-coureurs, is alleen de agressieve acceleratie nog een dingetje. Miller verwacht echter dat Ducati sterk aan de start verschijnt komend weekend op het circuit van Losail in Qatar.

"Het is niet slim om bijvoorbeeld niet naar Enea Bastianini te kijken", vervolgt de Australische coueur. "Hij was zeer snel op de 2021-Ducati van Gresini tijdens het testen, hetzelfde gold voor Luca Marini. De lijst gaat wat dat betreft maar door. Het is echt een groot veld, iedereen kan winnen in Qatar. Ducati kan heel sterk zijn, maar Qatar is vaak wel een ander verhaal. Ik ga er rustig en gefocust heen. We moeten het weekend ingaan zoals we altijd doen."